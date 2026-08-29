Η Κλέλια Ανδριολάτου τόπλες σε παραλία στο Πήλιο: Οι νέες εικόνες που μοιράστηκε από τις διακοπές της

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και κατά διαστήματα μοιράζεται εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της, στο Instagram. Σε ανάρτησή της, το Σάββατο 29 Αυγούστου, δημοσιοποίησε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Πήλιο, όπου ανάμεσα στα στιγμιότυπα πόζαρε τόπλες με γυρισμένη την πλάτη σε παραλία της περιοχής.

Στην τόπλες φωτογραφία της, η Κλέλια Ανδδριολάτου κρατάει μια πετσέτα, τοποθετημένη μέσα σε ένα εφέ ζωγραφισμένου ήλιου. Το Πήλιο παραμένει, όπως φαίνεται, ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της ηθοποιού.

Στις ίδιες διακοπές βρέθηκε μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη, τη γνωστή συνάδελφό της από τη δημοφιλή σειρά «Maestro». Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα χωρίς μακιγιάζ, κάνοντας βουτιές σε άγριες παραλίες (όπως τα Ποτιστικά) ή εξερευνώντας παραδοσιακά χωριά όπως οι Μηλιές στο Πήλιο.

Αν και ο απόλυτος «τόπος της καρδιάς της» – πως έχει δηλώσει – είναι το Κατάκολο Ηλείας λόγω της οικογένειάς της, το Πήλιο αποτελεί ξεκάθαρα έναν από τους αγαπημένους της ταξιδιωτικούς σταθμούς.