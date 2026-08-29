Μικρή γάτα έγινε η πιο αξιαγάπητη “εργαζόμενη” σε εργοτάξιο του Οχάιο

Μια απρόσμενη αλλά εξαιρετικά γλυκιά «βοηθό» απέκτησε πρόσφατα ένα συνεργείο κατασκευών στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τη Σου, ένα μικροσκοπικό γατάκι που κέρδισε αμέσως τις καρδιές των εργαζομένων όταν διασώθηκε από ένα εκσκαπτικό μηχάνημα.

Ο Τσέις Γκουέλο, επόπτης λειτουργίας της Riverreach Construction, κατέγραψε τη διάσωση της μικρής γάτας και μοιράστηκε την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εργάτες άκουσαν αδύναμα νιαουρίσματα να προέρχονται από ένα εκσκαπτικό μηχάνημα που βρισκόταν στο εργοτάξιο. Ύστερα από προσεκτική αναζήτηση, εντόπισαν το γατάκι κρυμμένο μέσα στο μηχάνημα και κατάφεραν να το σώσουν με ασφάλεια.

Η περιπέτεια της Σου δεν τελείωσε εκεί. Ο Γκουέλο συνέχισε να ενημερώνει τους ακολούθους του για την πορεία της μικρής γάτας μέσα από μια σειρά βίντεο.

Όπως αποκάλυψε, το γατάκι φιλοξενήθηκε αρχικά από μια φίλη της μητέρας του, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα και την αναδοχή του μέχρι να μεγαλώσει λίγο περισσότερο.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η Σου να μετακομίσει στο σπίτι του μηχανικού του συνεργείου. Εκεί θα περνά τον χρόνο της ανάμεσα στο σπίτι και τον χώρο εργασίας, μέχρι να γίνει αρκετά μεγάλη ώστε να αναλάβει επίσημα τον ρόλο της ως η νέα «γάτα του συνεργείου».

Η ιστορία της μικρής διασωθείσας γατούλας έγινε ακόμη πιο χαριτωμένη όταν η Komatsu, η γνωστή κατασκευάστρια εταιρεία βαρέων μηχανημάτων, έμαθε για την περιπέτειά της. Η εταιρεία έστειλε στον Γκουέλο διάφορα αναμνηστικά δώρα, ανάμεσά τους ένα μικροσκοπικό φωσφοριζέ γιλέκο ασφαλείας και ένα μικρό κράνος ειδικά για τη Σου, αναφέρει το NBClosAngeles.