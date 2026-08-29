MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Μικρή γάτα έγινε η πιο αξιαγάπητη “εργαζόμενη” σε εργοτάξιο του Οχάιο

riverreachconstruction/Instagram
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια απρόσμενη αλλά εξαιρετικά γλυκιά «βοηθό» απέκτησε πρόσφατα ένα συνεργείο κατασκευών στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τη Σου, ένα μικροσκοπικό γατάκι που κέρδισε αμέσως τις καρδιές των εργαζομένων όταν διασώθηκε από ένα εκσκαπτικό μηχάνημα.

Ο Τσέις Γκουέλο, επόπτης λειτουργίας της Riverreach Construction, κατέγραψε τη διάσωση της μικρής γάτας και μοιράστηκε την ιστορία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εργάτες άκουσαν αδύναμα νιαουρίσματα να προέρχονται από ένα εκσκαπτικό μηχάνημα που βρισκόταν στο εργοτάξιο. Ύστερα από προσεκτική αναζήτηση, εντόπισαν το γατάκι κρυμμένο μέσα στο μηχάνημα και κατάφεραν να το σώσουν με ασφάλεια.

Η περιπέτεια της Σου δεν τελείωσε εκεί. Ο Γκουέλο συνέχισε να ενημερώνει τους ακολούθους του για την πορεία της μικρής γάτας μέσα από μια σειρά βίντεο.

Όπως αποκάλυψε, το γατάκι φιλοξενήθηκε αρχικά από μια φίλη της μητέρας του, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα και την αναδοχή του μέχρι να μεγαλώσει λίγο περισσότερο.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η Σου να μετακομίσει στο σπίτι του μηχανικού του συνεργείου. Εκεί θα περνά τον χρόνο της ανάμεσα στο σπίτι και τον χώρο εργασίας, μέχρι να γίνει αρκετά μεγάλη ώστε να αναλάβει επίσημα τον ρόλο της ως η νέα «γάτα του συνεργείου».

Η ιστορία της μικρής διασωθείσας γατούλας έγινε ακόμη πιο χαριτωμένη όταν η Komatsu, η γνωστή κατασκευάστρια εταιρεία βαρέων μηχανημάτων, έμαθε για την περιπέτειά της. Η εταιρεία έστειλε στον Γκουέλο διάφορα αναμνηστικά δώρα, ανάμεσά τους ένα μικροσκοπικό φωσφοριζέ γιλέκο ασφαλείας και ένα μικρό κράνος ειδικά για τη Σου, αναφέρει το NBClosAngeles.

Γάτα Οχάιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Άκης Σκέρτσος: Η Ελλάδα δουλεύει και συγκλίνει με την Ευρώπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καβάλα: Συνελήφθη 56χρονος με κάνναβη, δενδρύλλια και παράνομο κυνηγετικό όπλο

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μάριος Φραγκούλης: Δεν μπορώ να είμαι ο Παβαρόττι, κανένας δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν κάποιος άλλος

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Χαλκιδική: Η Marko Marković Orkestar σήμερα στα Αριστοτέλεια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Μια σχέση μπορεί να αλλάξει μορφή χωρίς να μετατραπεί σε πόλεμο