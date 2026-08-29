Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: “Το θαύμα δεν έγινε” – Η συγκινητική αναφορά στη σκηνή

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλείας.

Η Καίτη Γαρμπή, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συναδέλφου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της μουσικής της εμφάνισης στην Καλαμάτα.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σχετικό απόσπασμα από τη συναυλία, όπου αναφέρθηκε στον Δημήτρη Κόκοτα και στις δύσκολες στιγμές που προηγήθηκαν της απώλειάς του.

“Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Συμπωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε” ακούγεται να λέει η γνωστή τραγουδίστρια στο κοινό που την παρακολούθησε στην Καλαμάτα.

Η Καίτη Γαρμπή αποκάλυψε πως είχε μοιραστεί το τραγούδι με ιδιαίτερη χαρά, έχοντας την ελπίδα πως θα μπορούσε να το ακούσει και ο Δημήτρης Κόκοτας.

“Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε”.

Η τραγουδίστρια θέλησε παράλληλα να αναφερθεί στη σημασία του να παραμένει ζωντανή η μουσική παρακαταθήκη των καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή.

“Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους” κατέληξε η Καίτη Γαρμπή.

Αμέσως μετά, ερμήνευσε την “Πορσελάνη”, ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη φωνή του Δημήτρη Κόκοτα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.