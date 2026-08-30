Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η οικογένεια του είχε ταξιδέψει στο Ντόρτμουντ για να τον δει και τραυματίστηκε

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε τρομερά άτυχος στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Μπορεί να σημείωσε το πρώτο του γκολ με την Ντόρτμουντ, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε τραυματίας, με τους Γερμανούς να ανησυχούν για ζημιά στον χιαστό.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, ο προπονητής του, Νίκο Κόβατς, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε υπό το βλέμμα της οικογένειάς του, που είχε ταξιδέψει από την Ελλάδα για να τον καμαρώσει.

«Η οικογένειά του ταξίδεψε εδώ σήμερα, ειδικά για το παιχνίδι», τόνισε ο τεχνικός της Ντόρτμουντ.

«Μου είπε καθώς έφευγε από το γήπεδο κατά την αντικατάστασή του ότι άκουσε ένα κρακ. Μετά το παιχνίδι, φυσικά τον παρηγόρησα στα αποδυτήρια. Ήταν πολύ στενοχωρημένος. Αυτό που είδαν οι οπαδοί από αυτόν αφήνει μεγάλες υποσχέσεις. Και γι’ αυτό σίγουρα θα είμαστε πολύ λυπημένοι αν επιβεβαιωθεί ότι έχει σοβαρό τραυματισμό. Αλλά θα τον βοηθήσουμε να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός», πρόσθεσε.