Συναγερμός στη Ρόδο: Αεροσκάφος γύρισε στο αεροδρόμιο “Διαγόρας” μετά από ένδειξη βλάβης – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, των αρμόδιων αεροπορικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων κλιμακίων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το αεροσκάφος επέστρεψε κανονικά στη Ρόδο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Διαγόρας», χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του.

Η ενημέρωση από την Aegean:

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.