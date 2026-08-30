Θεσσαλονίκη: Το κέντρο “ντύνεται” με σημαιούλες της Ιαπωνίας για την 90ή ΔΕΘ – Δείτε φωτο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμώμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία.

Οι εργασίες στο εκθεσιακό κέντρο για να είναι όλα έτοιμα το ερχόμενο Σάββατο για την έναρξη της ΔΕΘ είναι πυρετώδεις, ενώ και το κέντρο της πόλης αποκτά σιγά – σιγά “άρωμα” ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, από σήμερα οι δρόμοι πέριξ του εκθεσιακού κέντρου “ντύνεται” με σημαιούλες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας αλλά και με το λογότυπο της 90ης ΔΕΘ.

Δείτε φωτογραφίες από τις εργασίες στην οδό Αγγελάκη: