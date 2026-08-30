Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε παραλία

Στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα προχώρησα οι αρχές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι χθες το απόγευμα σε παραλία της Περαίας, προσέγγισε μία 15χρονη από τη Σερβία και τη θώπευσε ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.