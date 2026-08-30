Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε παραλία
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα προχώρησα οι αρχές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι χθες το απόγευμα σε παραλία της Περαίας, προσέγγισε μία 15χρονη από τη Σερβία και τη θώπευσε ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.
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