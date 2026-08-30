Μαρκόπουλος: Στήριξη της μεσαίας τάξης στο κυβερνητικό “ραντάρ” – “Πολιτικό unfair” η επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό

Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση, με τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να προαναγγέλλει παρεμβάσεις με επίκεντρο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φόρων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι ήδη έχουν προσδιοριστεί ορισμένα πεδία των κυβερνητικών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ο κατώτατος μισθός, ενώ το συνολικό οικονομικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το επόμενο Σάββατο.

«Κάποια πεδία των μέτρων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης έχουν προσδιοριστεί. Είναι οι παρεμβάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι ο κατώτατος μισθός, όμως οπωσδήποτε το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως, η κυβερνητική δηλαδή οικονομική προοπτική, θα προσδιοριστεί σαφέστερα το επόμενο Σάββατο το βράδυ από τον ίδιο τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, «δεδομένο είναι ότι στο ραντάρ το κυβερνητικό βρίσκεται η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης».

Για κατώτατο μισθό: «Δυτική Ευρώπη γίνεσαι όταν προσεγγίζεις και τις αμοιβές της Δυτικής Ευρώπης»

Αναφερόμενος στην προοπτική ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές του 2027, ο υφυπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η αύξηση των αμοιβών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής και όχι μια ευκαιριακή πολιτική.

«Αυτές οι πολιτικές που σχεδιάζονται δεν σχεδιάζονται ευκαιριακά και μονομερώς, δηλαδή δεν θα θιγεί κάποιος άλλος για να πάρει κάτι κάποιος επόμενος», είπε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια στρατηγική σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των μέτρων, η οποία θα είναι σαφής».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη σύγκλισης των ελληνικών αμοιβών με εκείνες της Δυτικής Ευρώπης. «Δυτικοευρωπαϊκή οικονομία δεν γίνεσαι στα λόγια», σημείωσε, ενώ απαντώντας στις συγκρίσεις με χώρες που έχουν χαμηλότερο κατώτατο μισθό τόνισε πως «Δυτική Ευρώπη γίνεσαι όταν προσεγγίζεις και τις αμοιβές της Δυτικής Ευρώπης».

«Η Ελλάδα λοιπόν τα τελευταία επτά χρόνια δεν έχει κάνει βήματα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των αμοιβών. Μόνιμων αμοιβών. Γιατί οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Η πορεία της οικονομίας μας και οι παροχές είναι μόνιμου χαρακτήρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί τμήμα μιας συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής πορείας. «Εμείς λοιπόν δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα να προσεγγίσουμε και όχι θεωρητικό. Είναι ένας αγώνας με συγκεκριμένα ορόσημα, με μία συγκεκριμένη μεταρρυθμιστική πορεία και αυτό αποτελεί και το μέρισμα της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, των θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε.

«Δεν θα υποτιμήσω την καθημερινή δυσκολία»

Στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης και της ακρίβειας, ο κ. Μαρκόπουλος αναγνώρισε τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επίγνωση των προβλημάτων.

«Δεν θα υποτιμήσω επουδενί αυτά που επισημαίνετε και τα οποία έχουν μία βάση στην καθημερινή δυσκολία που υπάρχει λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τη διεθνή κρίση στη Μέση Ανατολή και προηγουμένως από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε.

«Έχω την πλήρη εικόνα. Ξέρω τι σημαίνει το δύσκολο σουπερμάρκετ. Ξέρω τι σημαίνει η πορεία των καθημερινών προβλημάτων των ελληνικών νοικοκυριών», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε, ωστόσο, διεθνές το πρόβλημα των πληθωριστικών πιέσεων. «Αυτή η κρίση είναι διεθνής», είπε, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη την κατάσταση. «Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί αμέτοχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων», ανέφερε, παραπέμποντας σε επιδόματα, ενισχύσεις προς την οικονομία και τις επιχειρήσεις, επιδοτήσεις στην αντλία και παρεμβάσεις για τους αγρότες και τα λιπάσματα.

Όπως είπε, «υπάρχει μια σειρά από δράσεις, συμφωνίες, οι οποίες οδήγησαν σε μερική αποκλιμάκωση σε βασικά προϊόντα», διευκρινίζοντας ότι «προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται».

Προσωπική διαφορά, συντάξεις και μόνιμες παρεμβάσεις

Ο κ. Μαρκόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στις αυξήσεις των συντάξεων και στην εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμες παρεμβάσεις.

«Η προσωπική διαφορά εξαλείφεται και αυτό είναι μέτρο της προηγούμενης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης», ανέφερε, ενώ σημείωσε ότι έχουν προηγηθεί «έξι αυξήσεις κατώτατου μισθού, 16% αυξήσεις από το 2023 των συντάξεων».

«Αυτά είναι μέτρα μόνιμα που θα συνεχιστούν θετικά όσο πηγαίνουμε καλά και δεν ρισκάρουμε με ακοστολόγητες λύσεις», υπογράμμισε.

Κατά τον ίδιο, οι κρίσεις είναι προσωρινές, ενώ η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι παροχές που στηρίζονται σε αυτή έχουν μόνιμο χαρακτήρα. «Οι κρίσεις παρέρχονται στο τέλος. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία αυτά χρόνια είναι μόνιμη και ό,τι δίνουμε ως παροχή είναι μόνιμο. Δεν υποχωρούμε», είπε.

«Αύξηση των εισοδημάτων και μείωση των φόρων»

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση θα περιοριστεί σε επιδόματα και επιδοτήσεις ή θα προχωρήσει σε πιο μόνιμες παρεμβάσεις, ο υφυπουργός Οικονομικών έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής.

«Όπου χρειάζεται να υπάρξει μια προσέγγιση και κάτι σημειακό το οποίο θα πρέπει να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα την ενέργεια και τα καύσιμα, για τα οποία, όπως σημείωσε, «όπου χρειαστεί θα υπάρξει δίχτυ ασφαλείας».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η βασική στρατηγική είναι «ενδυνάμωση των εισοδημάτων των Ελλήνων σε όλες τις κατηγορίες και μείωση των φόρων».

Στη συνέχεια το επανέλαβε με έμφαση, ζητώντας να κρατηθούν δύο βασικές κατευθύνσεις ενόψει της ΔΕΘ: «Η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση των φόρων, άρα και η ενδυνάμωση».

Η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις περί 13ης σύνταξης και 13ου μισθού

Ο κ. Μαρκόπουλος άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για προτάσεις που, όπως είπε, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μειώσεις ΦΠΑ, 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο.

«Άκουγα τις προάλλες […] έναν συνάδελφο από άλλο κόμμα, ο οποίος περιέγραφε […] να δώσουμε αυξήσεις, να μειώσεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, μειώσεις στο ΦΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να δώσουμε αύξηση, να δώσουμε 13η σύνταξη. Θα δώσουμε 13η μισθό στο δημόσιο τομέα», ανέφερε.

Και σχολίασε: «Και λέω συγγνώμη, μας περιγράφετε τέσσερις Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ο λογαριασμός για τη 13η σύνταξη βγαίνει, απάντησε κατηγορηματικά: «Το ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ψεύδεται όταν μιλάει για αυτές τις παροχές γιατί γνωρίζει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν», καθώς «δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να υπερβεί τον δημοσιονομικό ευρωπαϊκό κανόνα».

«Πολιτικό unfair η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν τον Πρωθυπουργό»

Ο υφυπουργός Οικονομικών σχολίασε και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί «ζωής με αξιοπρέπεια», συνδέοντάς τες με το 2015, ενώ χαρακτήρισε «πολιτικό unfair» την επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας μίλησε για αξιοπρέπεια ήταν το καλοκαίρι του 2015 και έκλεισαν οι τράπεζες», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στην τραπεζική αργία και τα capital controls εκείνης της περιόδου.

Σχολιάζοντας την επικείμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για «πολιτικό unfair» καθώς, όπως σημείωσε, η επίσκεψή του προηγείται εκείνης του πρωθυπουργού. «Νομίζω ότι ήταν ένα πολιτικό unfair», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρκόπουλος πρόσθεσε ότι «ο κ. Τσίπρας μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές», αποφεύγοντας, όπως είπε, να επεκταθεί περισσότερο στο ζήτημα.

Καταλήγοντας, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη σύνδεση του πρώην πρωθυπουργού με τη ΔΕΘ, λέγοντας πως «Θεσσαλονίκη και Τσίπρας είναι δύο, νομίζω, εικόνες οι οποίες δεν νομίζω ότι φέρνουν καλές αναμνήσεις για τον Έλληνα πολίτη».

Για τις αιτιάσεις του ΚΚΕ περί «εμπορίου ελπίδας», ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι το κόμμα έχει «τη δική του συγκεκριμένη γραμμή εδώ και πολλά χρόνια, η οποία δεν πατάει στα σύγχρονα δεδομένα».

«Εμείς δεν είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12% και 15. Εμείς είμαστε αυτόφωτοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική «πατάει σε ρεαλιστικά δεδομένα» και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

«Δεν θα καταθέσουμε εκθέσεις ιδεών»

Σε ό,τι αφορά το ύψος του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς που αναφέρθηκαν στην εκπομπή κινείται λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ για το 2027, ο υφυπουργός απέφυγε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένο ποσό.

«Θα τα δούμε. Είναι η επόμενη εβδομάδα, είναι οι επόμενες μέρες, έχουν μείνει. Είμαστε σε μια τελική ευθεία. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πακέτου έχει προετοιμαστεί. Ελάχιστες είναι οι λεπτομέρειες που μένουν. Θα δούμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού», είπε.

Όπως διευκρίνισε, το σχέδιο θα αφορά την επόμενη οικονομική χρονιά, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους και μεταρρυθμίσεις.

«Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τα ορόσημα και τις μεταρρυθμίσεις, τις οικονομικές, τις βελτιώσεις στο εισόδημα των Ελλήνων με συγκεκριμένους στόχους», σημείωσε.

Και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία των κυβερνητικών δεσμεύσεων. «Εμείς δεν θα καταθέσουμε εκθέσεις ιδεών, δεν θα είμαστε γενικόλογοι», είπε, προσθέτοντας πως «ό,τι λέμε το κάνουμε».

«Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του»

Στην ερώτηση εάν οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ ουσιαστικά θα λειτουργήσουν ως προεκλογικές δεσμεύσεις ενόψει του 2027, ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ότι υπάρχει ακόμη ένας ολόκληρος κυβερνητικός χρόνος.

«Έχουμε ένα ακόμα κυβερνητικό έτος, το οποίο δεν είναι να το πετάς. Είναι αρκετοί μήνες όπου οι πολιτικές θα ασκηθούν και θα μετρηθούν, θα κοστολογηθούν και θα μετρηθούν από τον πολίτη», ανέφερε.

«Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε με εκθέσεις ιδεών. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του», τόνισε.

Σε ερώτηση εάν τα μέτρα θα είναι οριζόντια ή θα λαμβάνουν υπόψη τη φορολογική και ασφαλιστική συμπεριφορά κάθε ομάδας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της συνέπειας.

«Θα υπάρξουν μέριμνες και για πολίτες που βρίσκονται σε δυσκολία με γενικά και οριζόντια μέτρα. Θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία θα αφορούν εκείνους που μέσα στα δύσκολα στάθηκαν με συνέπεια», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για πολίτες που «είχαν ένα σωστό φορολογικό προσανατολισμό και ήταν συνεπείς κάτω από δύσκολες συνθήκες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ελεύθερους επαγγελματίες, λέγοντας ότι «ο ελεύθερος επαγγελματίας σηκώνει πάρα πολλά βάρη για να παραμένει όρθιος, για να βοηθάει την εθνική οικονομία, για να βοηθάει και τους συμπολίτες του με τη δραστηριότητά του».

«Άμεσα παρεμβάσεις υπάρχουν σε όλα τα πεδία»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι οι πολίτες δεν θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το 2027 για να δουν παρεμβάσεις, καθώς, όπως είπε, ήδη εφαρμόζονται μέτρα μέσα στο 2026.

«Άμεσα παρεμβάσεις υπάρχουν σε όλα τα πεδία», ανέφερε, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στην πρόσφατη παρέμβαση για το ντίζελ και στην εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

«Μην ξεχνάτε ότι τρέχουν και μέτρα το 2026», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς «ένα μέτρο το οποίο πάτησε το 2026».

Ο υφυπουργός επέμεινε, τέλος, ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες και όχι με μη κοστολογημένες υποσχέσεις.

«Εμείς πηγαίνουμε κοστολογημένα και λέμε αυτά μπορούμε. Είναι τα ευρωπαϊκά και δημοσιονομικά αποδεκτά, είναι τα κοστολογημένα», ανέφερε.

Και κατέληξε προαναγγέλλοντας το περιεχόμενο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ: «Εμείς γράφουμε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση στα πράγματα, η οποία θα πληρωθεί ακριβώς όπως την αναφέρουμε και θα το πει ο πρωθυπουργός το άλλο Σάββατο».