Νέο μήνυμα Χαμενεΐ στις χώρες του Κόλπου: “Αναγνωρίστε τον αληθινό εχθρό, οι μουσουλμάνοι να είμαστε ενωμένοι”

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κάλεσε τις χώρες του Περσικού Κόλπου να ενισχύσουν την ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και να «αναγνωρίσουν τον πραγματικό τους εχθρό», σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η δήλωση του Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ και περιείχε έκκληση προς τους ηγέτες των κρατών του Κόλπου να «κατανοήσουν τα σχέδια για την αντιμετώπιση» του κοινού εχθρού, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.

Παράλληλα, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε την ανάγκη για «ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων» και για αμοιβαία στήριξη απέναντι στους εχθρούς τους, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.