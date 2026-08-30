Συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία με τον Κύπριο επιχειρηματία: “Τα κύματα χτυπούσαν το σκάφος και το έριξαν με δύναμη στα βράχια”

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, με θύμα τον γνωστό επιχειρηματία και πρωταθλητή αγώνων ράλι Ντίμη Μαυρόπουλο.

Η συγκλονιστική αφήγηση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων την ώρα που η θάλασσα είχε μετατραπεί σε ορμητική δύναμη, φωτίζει τις τελευταίες στιγμές πριν από το μοιραίο χτύπημα του σκάφους στα βράχια.

Ο μάρτυρας, μιλώντας στο philenews, περιγράφει πως βρέθηκε στο σημείο για να καταγράψει την ένταση της κακοκαιρίας, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο αργότερα θα γινόταν μάρτυρας μιας τραγωδίας.

Όπως αναφέρει, όταν έφτασε στην περιοχή υπήρχαν τουρίστες αλλά και άλλοι πολίτες, οι οποίοι σύντομα αντιλήφθηκαν ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στα σκάφη διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο.

«Το πλοίο έσπασε από ένα τεράστιο κύμα»

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις προσπάθειες που έγιναν για τη διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονταν στη θάλασσα.

«Είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο μεγάλο πλοίο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μαζί με άλλα άτομα προσπάθησαν να βοηθήσουν, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.

«Πιάσαμε το σχοινί που υπάρχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω. Το πρώτο πλοίο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα», σημειώνει.

Οι συνθήκες όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και τα τεράστια κύματα έκαναν κάθε προσπάθεια διάσωσης ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Η μοιραία στροφή του σκάφους του Μαυρόπουλου»

Αναφερόμενος στο σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, ο μάρτυρας περιγράφει τη στιγμή που η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη.

«Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν».

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει, το σκάφος βρέθηκε σε μοιραία πορεία.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και χτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το σκάφος πήρε αρκετές φορές επικίνδυνη κλίση, πριν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό πέσουν στη θάλασσα.

«Πήρε 4-5 φορές κλίση για να αναποδογυριστεί. Σε εκείνο το σημείο πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα».

Ο μάρτυρας κάνει λόγο για ακραίες καιρικές συνθήκες, σημειώνοντας πως οι άνεμοι έφταναν ακόμη και τα 10 με 11 μποφόρ, ενώ τα σκάφη της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα το σημείο.

«Πριν τον πάρει η θάλασσα, έσωσε τη μικρή του κόρη»

Την ίδια στιγμή, νέα πληροφορίες έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του 76χρονου επιχειρηματία.

Φίλος του Ντίμη Μαυρόπουλου, με τον οποίο τον συνέδεε μια φιλία δεκαετιών, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε την κρίσιμη στιγμή, αποκαλύπτοντας πως πριν παρασυρθεί από τη θάλασσα φρόντισε πρώτα να προστατεύσει τη μικρή του κόρη.

«Πριν τον πάρει η θάλασσα στην αγκαλιά της, μερίμνησε ώστε να σωθεί η μικρή του κόρη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η φράση αυτή, όπως σημειώνει ο φίλος του, αποτυπώνει όχι μόνο τη δραματική στιγμή της τραγωδίας, αλλά και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου που έβαζε πάντα τους δικούς του ανθρώπους πάνω από τον εαυτό του.

Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από το 1969, με τον φίλο του Ντίμη Μαυρόπουλου να κάνει λόγο για «έναν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους» που είχε γνωρίσει.

«Του φώναζαν οι φίλοι του να κατέβει»

Συγκλονιστική είναι και η αναφορά στις προσπάθειες φίλων του επιχειρηματία να τον πείσουν να εγκαταλείψει το σκάφος.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο επικοινώνησαν μαζί του και του ζήτησαν να απομακρυνθεί.

«Τον πήραν τηλέφωνο πριν ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο».

Οι φίλοι του, που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, του φώναζαν να φύγει από το σκάφος, όμως εκείνος παρέμεινε στην προσπάθεια να το διασώσει.

Το «αντίο» σε έναν θρύλο του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού

Ο θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου ήταν γνωστός τόσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και για την πολυετή παρουσία του στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο 76χρονος είχε γράψει τη δική του ιστορία στους αγώνες ράλι, κατακτώντας πολλούς τίτλους και αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές του κυπριακού αυτοκινήτου.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, χαρακτηρίζοντάς τον «πολυπρωταθλητή αγώνων Ράλι και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Η Ομοσπονδία υπογράμμισε πως η πορεία του στους αγώνες και η προσφορά του στον χώρο του αυτοκινήτου θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων.

Στο ίδιο κλίμα, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρθηκε στην προσφορά του, σημειώνοντας ότι ως ένας από τους κορυφαίους Κύπριους οδηγούς ράλι της εποχής του «τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις».

Όπως επισημάνθηκε, ο Ντίμης Μαυρόπουλος δημιούργησε αργότερα το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη.

Έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας

Οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας βρέθηκαν στο σημείο και ξεκίνησαν νέες έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 76χρονου επιχειρηματία.