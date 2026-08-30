Τουρισμός για όλους: Τα επόμενα βήματα των δικαιούχων και η επόμενη φάση

Στην επόμενη φάση περνά το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρώτης κλήρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και να αναζητήσουν την αίτησή τους. Η αναζήτηση, ωστόσο, δεν γίνεται με ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά στοιχεία, αλλά με βάση τον αριθμό της αίτησης.

Στους σχετικούς πίνακες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ του αιτούντος, καθώς και η σειρά που προέκυψε από την κλήρωση. Οι πίνακες χωρίζονται σε Χαμηλή και Υψηλή Περίοδο, ανάλογα με την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση.

Τουρισμός για όλους: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Όσοι έχουν κληρωθεί ως δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια σε αυτό το στάδιο, καθώς η διαδικασία προχωρά αυτόματα.

Αφού το σχετικό αρχείο διαβιβαστεί στις τράπεζες που έχουν επιλέξει οι δικαιούχοι, οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν μέσα σε διάστημα δύο ημερών στην έκδοση των ψηφιακών άυλων καρτών.

Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αποστείλει μήνυμα στον δικαιούχο με τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Παράλληλα, στο email που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης θα σταλεί μήνυμα με σύνδεσμο για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

Μετά τη δημιουργία του password, η ψηφιακή κάρτα ενεργοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Πόσα χρήματα δίνει το πρόγραμμα

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί.

Υψηλή Περίοδος: 200 ευρώ.

200 ευρώ. Χαμηλή Περίοδος: 300 ευρώ.

Για τρίτεκνους, συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία άνω του 67%, η επιδότηση διαμορφώνεται σε:

300 ευρώ στη Χαμηλή Περίοδο

400 ευρώ στην Υψηλή Περίοδο

Τουρισμός για όλους: Τι ισχύει για τη β’ φάση

Η μη επιλογή στην πρώτη κλήρωση δεν σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από το πρόγραμμα.

Όσοι δεν κληρώθηκαν στην πρώτη φάση παραμένουν δυνητικοί δικαιούχοι και θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη β’ φάση του «Τουρισμός για όλους 2026-2027».

Για τη δεύτερη φάση δεν απαιτείται νέα αίτηση, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τους ήδη καταρτισμένους πίνακες των μη κληρωθέντων, με βάση τη σειρά που έχει διαμορφωθεί από την υφιστάμενη κλήρωση.

Τα ποσά της επιδότησης παραμένουν αμετάβλητα.

Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης θα καλυφθεί τόσο από τον πρόσθετο προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί για το πρόγραμμα όσο και από τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη φάση.