Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που χτύπησε 33χρονη και στη συνέχεια έβγαλε όπλο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 26χρονος χτύπησε μία 33χρονη και στη συνέχεια έβγαλε όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη μετά από λογομαχία που είχαν μεταξύ τους τα δύο άτομα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 26χρονο άνδρα.