Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που χτύπησε 33χρονη και στη συνέχεια έβγαλε όπλο
Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 26χρονος χτύπησε μία 33χρονη και στη συνέχεια έβγαλε όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός.
Το περιστατικό συνέβη μετά από λογομαχία που είχαν μεταξύ τους τα δύο άτομα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 26χρονο άνδρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πρεμιέρα αύριο για τις μείωσης τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης – Προς παράταση η επιδότηση του ντίζελ
- Μαρκόπουλος: Στήριξη της μεσαίας τάξης στο κυβερνητικό “ραντάρ” – “Πολιτικό unfair” η επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό
- Θεσσαλονικιά έδωσε “ρεσιτάλ” επιστρέφοντας από τη Σέριφο: “Σε 5 νησάκια πήγαμε, φέτος δεν έκατσα σε ξαπλώστρα, έκανα πάρα πολλές βόλτες”