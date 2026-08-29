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Αδιανόητο περιστατικό στον ΒΟΑΚ: Οδηγός έσπασε τα κολωνάκια για να κάνει προσπέραση – Δείτε βίντεο

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Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Οκτωβρίου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα Μάλια, ένας οδηγός να περάσει πάνω από τα κολωνάκια, σπάζοντας τα, προκειμένου να κάνει προσπέραση, κινούμενος μάλιστα για αρκετά δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πριν επιστρέψει… με τον ίδιο τρόπο στο «ρεύμα» του.

Κρήτη

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