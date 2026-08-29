Άννα Καραμανλή στην Κοζάνη: Παρουσίαση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας

Τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας προς ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο ανέδειξε η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υφυπουργός συνεχάρη θερμά τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη και την ομάδα του, τις δημοτικές Αρχές, τους παραγωγικούς φορείς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας.

«Η νέα τουριστική ταυτότητα και το επικοινωνιακό υλικό που παρουσιάζονται σήμερα μπορούν να γίνουν ισχυροί πρεσβευτές όχι μόνο του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, αλλά και του νέου προσώπου που αποκτά σταδιακά ο τόπος. Ο τουρισμός μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό, ως δύναμη ανάπτυξης με όρους περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας», τόνισε η κυρία Καραμανλή.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε στα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας: στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον, στους ορεινούς όγκους, στις λίμνες και στα ποτάμια, στις Πρέσπες, στην Πίνδο και στον Αλιάκμονα, στη σπουδαία πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά, στους παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και στην εξαιρετική γαστρονομική και οινική παράδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού, του οινοτουρισμού, του αγροτουρισμού και του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι η περιοχή διαθέτει ένα αυθεντικό και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, ικανό να προσελκύει επισκέπτες κάθε εποχή του χρόνου.

«Η Δυτική Μακεδονία προσφέρει στον επισκέπτη μοναδικές εμπειρίες. Διαθέτει έναν απαράμιλλο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, σπουδαία γαστρονομική και οινική παράδοση και αυθεντικούς προορισμούς. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολυδύναμο τουριστικό προϊόν, ικανό να προσελκύει επισκέπτες δώδεκα μήνες τον χρόνο», σημείωσε.

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε η εθνική στρατηγική για την ανάδειξη της Ορεινής Ελλάδας, με κεντρικό μήνυμα: «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο».

Η κυρία Καραμανλή επισήμανε ότι η Δυτική Μακεδονία, ως η μοναδική περιφέρεια της χώρας που δεν βρέχεται από θάλασσα, εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την Ελλάδα των βουνών, των λιμνών, των ποταμών και των δασών.

«Ποιος είπε ότι η Ελλάδα είναι μόνο “ήλιος και θάλασσα”; Η Ελλάδα είναι και ήλιος και βουνά. Είναι λίμνες και ποτάμια. Δεν είναι μόνο απέραντο γαλάζιο. Είναι και απέραντο πράσινο. Αυτή την άλλη Ελλάδα, τη λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου ελκυστική, φέρνουμε δυναμικά στο προσκήνιο», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, η στρατηγική για την Ορεινή Ελλάδα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς, καθώς ολοένα περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τη φύση και τον πολιτισμό, ευεξία και ουσιαστική γνωριμία με την καθημερινή ζωή των προορισμών.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις θεσμικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση των ορεινών προορισμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα δωδεκάμηνης λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων και αξιοποίησης των αναβατήρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και η θεσμοθέτηση του «Προορισμού Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», που επιτρέπει την ανάπτυξη ήπιων μορφών φιλοξενίας και δραστηριοτήτων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, σημείωσε ότι τα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας, του Βιτσίου και της Βίγλας Πισοδερίου, τα ορειβατικά καταφύγια, τα επισκέψιμα οινοποιεία και ο γαστρονομικός πλούτος της περιοχής δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος σε ετήσια βάση.

Η κυρία Καραμανλή στάθηκε επίσης στη σημασία του εσωτερικού τουρισμού και του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους». Το 2025, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απορροφήθηκαν περίπου 408 χιλ. ευρώ, τα οποία διοχετεύθηκαν στην τοπική οικονομία. Στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» υποβλήθηκαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο αιτήσεις, με το 70,93% να αφορά στη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στα νέα στρατηγικά εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Εθνικό και τα δεκατρία Περιφερειακά Παρατηρητήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και η Λευκή Βίβλος για τον Τουρισμό 2030-2035.

Στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου, η Καστοριά περιλαμβάνεται στους πέντε επιλεγμένους προορισμούς της χώρας για τους οποίους θα εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου περαιτέρω τουριστικής εξέλιξης.

Κλείνοντας την ομιλία της, η υφυπουργός Τουρισμού τόνισε: «Η επιτυχία της στρατηγικής μας για τον ορεινό τουρισμό θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, και εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας- η κεντρική διοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι παραγωγικοί φορείς, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες- μπορούμε να αναδείξουμε ακόμη πιο δυνατά τη Δυτική Μακεδονία. Να μετατρέψουμε τον πλούτο της σε ευκαιρίες για τους ανθρώπους της. Να κάνουμε τη νέα τουριστική της ταυτότητα μια πραγματική υπόσχεση εμπειριών για κάθε επισκέπτη. Και να ανεβάσουμε τη Δυτική Μακεδονία ακόμη πιο ψηλά στον τουριστικό χάρτη, όλο τον χρόνο».