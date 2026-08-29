Αντώνης Μυριαγκός: Αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους

Στην επιτυχία και την ευρεία αναγνώριση που γνώρισε μέρα από τον ρόλο στο φιλμ “Καποδίστριας” αναφέρθηκε ο Αντώνης Μυριαγκός στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Bazaar και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

Παράλληλα, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής εξήγησε πως προσεγγίζει τις συναντήσεις με ανθρώπους στον χώρο της υποκριτικής περισσότερο από την διασημότητα.

Ο ήρωας αυτός σας σύστησε σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Ήταν κάτι που επιδιώκατε

Φυσικά και το χαίρεσαι. Όλοι έχουμε μια σχέση με την αναγνώριση. Μέχρι τότε η πορεία μου ήταν κυρίως θεατρική, σε έναν πιο κλειστό κύκλο. Όμως, αυτό είναι το επάγγελμα μου. Ζω από αυτό και θέλω να κάνω δουλειές που απευθύνονται σε περισσότερο κόσμο, αρκεί να μη νιώθω ότι προδίδω τις αξίες μου.

Άρα δεν υπήρξε ποτέ η σκέψη “θέλω να γίνω διάσημος”.

Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι συναντήσεις με τους ανθρώπους και όσα μπορούν να δώσουν. Έτσι γνώρισα και το θέατρο, δίπλα στον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Το ίδιο συνέβη και με τον “Καποδίστρια”. Όταν ο Γιάννης Σμαραγδής μου έκανε την πρόταση, το μεγαλύτερο δώρο ήταν ότι είχα την ευκαιρία να μελετήσω τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αυτή η διαδρομή είναι που μένει. Το αποτέλεσμα δεν μπορείς ποτέ να το εξασφαλίσεις.

Έχετε ζήσει σε διαφορετικά μέρη, αλλάξατε γλώσσες, ξεκινήσατε από τη ζωγραφική και τελικά βρεθήκατε στην υποκριτική. Νιώθετε ότι όλες αυτές οι εμπειρίες σας διαμόρφωσαν;

Νομίζω ότι όλοι κουβαλάμε τα πάντα μέσα μας. Η ιστορία του καθενός είναι σημαντική, αρκεί να μπορεί να τη δει. Αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους.

Δεν θα καθόμουν ποτέ να αφηγούμαι τη δική μου ιστορία αν δεν μου το ζητούσε κάποιος. Όμως, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος κουβαλά μια διαδρομή που αξίζει να την παρατηρήσεις.