MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Μυριαγκός: Αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην επιτυχία και την ευρεία αναγνώριση που γνώρισε μέρα από τον ρόλο στο φιλμ “Καποδίστριας” αναφέρθηκε ο Αντώνης Μυριαγκός στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Bazaar και τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

Παράλληλα, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής εξήγησε πως προσεγγίζει τις συναντήσεις με ανθρώπους στον χώρο της υποκριτικής περισσότερο από την διασημότητα.

Ο ήρωας αυτός σας σύστησε σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Ήταν κάτι που επιδιώκατε

Φυσικά και το χαίρεσαι. Όλοι έχουμε μια σχέση με την αναγνώριση. Μέχρι τότε η πορεία μου ήταν κυρίως θεατρική, σε έναν πιο κλειστό κύκλο. Όμως, αυτό είναι το επάγγελμα μου. Ζω από αυτό και θέλω να κάνω δουλειές που απευθύνονται σε περισσότερο κόσμο, αρκεί να μη νιώθω ότι προδίδω τις αξίες μου.

Άρα δεν υπήρξε ποτέ η σκέψη “θέλω να γίνω διάσημος”.

Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι συναντήσεις με τους ανθρώπους και όσα μπορούν να δώσουν. Έτσι γνώρισα και το θέατρο, δίπλα στον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Το ίδιο συνέβη και με τον “Καποδίστρια”. Όταν ο Γιάννης Σμαραγδής μου έκανε την πρόταση, το μεγαλύτερο δώρο ήταν ότι είχα την ευκαιρία να μελετήσω τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αυτή η διαδρομή είναι που μένει. Το αποτέλεσμα δεν μπορείς ποτέ να το εξασφαλίσεις.

Έχετε ζήσει σε διαφορετικά μέρη, αλλάξατε γλώσσες, ξεκινήσατε από τη ζωγραφική και τελικά βρεθήκατε στην υποκριτική. Νιώθετε ότι όλες αυτές οι εμπειρίες σας διαμόρφωσαν;

Νομίζω ότι όλοι κουβαλάμε τα πάντα μέσα μας. Η ιστορία του καθενός είναι σημαντική, αρκεί να μπορεί να τη δει. Αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους.

Δεν θα καθόμουν ποτέ να αφηγούμαι τη δική μου ιστορία αν δεν μου το ζητούσε κάποιος. Όμως, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος κουβαλά μια διαδρομή που αξίζει να την παρατηρήσεις.

Αντώνης Μυριαγκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Νορβηγία: Η χώρα αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ με πλήθη κόσμου να συρρέουν στο βασιλικό παλάτι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης: “Πώς το πράσινο γίνεται μπλε” – Το βίντεο της περιοδείας στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα για τη γραβάτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 51 λεπτά πριν

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 84χρονος που παρασύρθηκε από το ΙΧ του στην αυλή του σπιτιού του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νεπάλ: “Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια” το κόστος ανοικοδόμησης από τις φονικές πλημμύρες, εκτιμά η κυβέρνηση

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Ιρανός πρόεδρος καλεί τους συμπατριώτες του “να αποδεχθούν” τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων