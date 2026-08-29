ΠΑΟΚ: Ο Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από την Κράσνονταρ

Μετά την οριστικοποίηση της απόκτησης του 20χρονου Σέρβου Ούγκρεσιτς, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει επί της ουσίας και σε συμφωνία με την Ρωσική Κράσνονταρ, για την απόκτηση με την μορφή δανεισμού, του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Ντιέγκο Κόστα.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ προχώρησε άμεσα στην τελική συμφωνία. Η οποία περιλαμβάνει τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα για ένα χρόνο στην Τούμπα. Και την απόκτηση των δικαιωμάτων του, από το καλοκαίρι του 2027, αντί του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούν στην ρήτρα που έχει βάλει η διοίκηση της ρωσικής ομάδας.

Ο Ντιέγκο Κόστα αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει τα ασπρόμαυρα.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, που μπορεί να αγωνιστεί με ευκολία και στις δύο κεντρικές θέσεις της άμυνας, γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1999 στη Βραζιλία. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην φημισμένη Σάο Πάολο. Πέρασε από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες της ομάδας της Βραζιλίας και τον Ιανουάριο του 2020, ανέβηκε για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα του συλλόγου.

Ο Ντιέγκο Κόστα αγωνίστηκε επί 4,5 συναπτά έτη στην πρώτη ομάδα της Σάο Πάολο, η οποία τον ανέδειξε, καταγράφοντας 161 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Το καλοκαίρι του 2024, η Κράσνονταρ έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κάνει τον παίκτη κάτοικο Ρωσίας. Μάλιστα από το 2024, η Κράσνονταρ υπέγραψε μαζί του, πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται πρακτικά με έναν παίκτη σε πολύ καλή και παραγωγική ηλικία, ο οποίος εφόσον αποδείξει την αξία του στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την απόκτησή του.

Πηγή: metrosport.gr