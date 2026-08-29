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Συνελήφθη ειδικός φρουρός που προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη

Intime
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Στη σύλληψη ειδικού φρουρού για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας χθες Παρασκευή (28.8.2026).

Όπως αναφέρει το protothema, σύλληψη έγινε με την αυτόφωρη διαδικασία και ο ειδικός φρουρός οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ειδικός φρουρός ακολούθησε με το όχημά του μια ανήλικη και προέβη σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε βρεθεί στο τμήμα ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και παρέλαβε την ταυτότητα από τον ειδικό φρουρό, που στη συνέχεια την ακολούθησε με το αυτοκίνητο, λέγοντάς της ότι είναι όμορφη.

Αν και η ανήλικη του είπε ότι είναι 16 ετών, αυτός φέρεται να της ζήτησε να την αγκαλιάσει και αποπειράθηκε να τη φιλήσει, με την ανήλικη να τον σπρώχνει. Ο ειδικός φρουρός απομακρύνθηκε. Ωστόσο, ο πατέρας της ανήλικης τον κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Ελληνική Αστυνομία

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