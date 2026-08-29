Καβάλα: Συνελήφθη 56χρονος με κάνναβη, δενδρύλλια και παράνομο κυνηγετικό όπλο

Στη σύλληψη ενός 56χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις μεσημβρινές ώρες της 28ης Αυγούστου 2026 στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Ο 56χρονος εντοπίστηκε στον επιβατικό λιμένα Κεραμωτής, λίγο πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό τη Θάσο. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του μία συσκευασία καπνού, η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μεικτού βάρους 10,5 γραμμαρίων, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, σε οικισμό του Νομού Ροδόπης, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΘΟΡ» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

οκτώ πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 96 γραμμαρίων,

εξοπλισμός πλήρως λειτουργικού εργαστηρίου για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε εσωτερικό χώρο,

οκτώ δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, ύψους από 5 έως 54 εκατοστά,

ένας πλαστικός θρυμματιστής με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο χωρίς αριθμό πλαισίου και άδεια,

15 φυσίγγια διασποράς διαμετρήματος 70 mm.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

Ο 56χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για τις προβλεπόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.