MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καβάλα: Συνελήφθη 56χρονος με κάνναβη, δενδρύλλια και παράνομο κυνηγετικό όπλο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός 56χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις μεσημβρινές ώρες της 28ης Αυγούστου 2026 στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Ο 56χρονος εντοπίστηκε στον επιβατικό λιμένα Κεραμωτής, λίγο πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό τη Θάσο. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του μία συσκευασία καπνού, η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μεικτού βάρους 10,5 γραμμαρίων, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, σε οικισμό του Νομού Ροδόπης, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΘΟΡ» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • οκτώ πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 96 γραμμαρίων,
  • εξοπλισμός πλήρως λειτουργικού εργαστηρίου για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε εσωτερικό χώρο,
  • οκτώ δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, ύψους από 5 έως 54 εκατοστά,
  • ένας πλαστικός θρυμματιστής με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,
  • μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο χωρίς αριθμό πλαισίου και άδεια,
  • 15 φυσίγγια διασποράς διαμετρήματος 70 mm.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

Ο 56χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για τις προβλεπόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ελληνική Αστυνομία Καβάλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η αποθήκη που βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά του στρατού

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αλέξανδρος Κοψιάλης: “Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα” – Το νέο βίντεο μετά την απώλεια 33 κιλών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 38 λεπτά πριν

Συνελήφθη ειδικός φρουρός που προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 59 λεπτά πριν

Ντόρτμουντ – Αμβούργο: Έντονη ανησυχία για Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε στο γόνατο, έγινε αναγκαστική αλλαγή και αποχώρησε κουτσαίνοντας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Έτσι θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά κλεισούρας από τα ντουλάπια της κουζίνας