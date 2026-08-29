Θήβα: Συνελήφθη μέλος σπείρας που απέσπασε 70.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28/8) η Αστυνομία σε περιοχή της Θήβας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς συμμετείχε σε απάτη με θύμα ηλικιωμένη στη Βοιωτία, από την οποία οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 70.000 ευρώ.

Η υπόθεση σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου, όταν άγνωστος δράστης τηλεφώνησε αρχικά στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως «εφοριακός υπάλληλος». Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και διέκοψε την επικοινωνία.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, συνεργός του επικοινώνησε με συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης, προσποιούμενος τον «αστυνομικό». Με το πρόσχημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων, κατάφερε να πείσει το συγγενικό πρόσωπο να τοποθετήσει 70.000 ευρώ σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς μετέβη στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

τρεις τραπεζικές κάρτες,

750 ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της απάτης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά, κλοπή, διακεκριμένη φθορά και άλλα αδικήματα.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας / Έδρα Λιβαδειάς.