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Φιλική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι στο Μέτσοβο με κορυφαίο τον Χάτζινς

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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 84-82 απέναντι στο Περιστέρι Betsson σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο.

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία, απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο να τεστάρουν το επίπεδο ετοιμότητας των ομάδων τους.

Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Τρέβορ Χάτζινς που πέτυχε 19 πόντους, ενώ από την πλευρά του Περιστερίου πρώτος σκόρερ ήταν ο Φιντς με 12.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων ξεκίνησε το παιχνίδι με 13-0 και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 24-12. Από εκεί και πέρα ο Δικέφαλος αντέδρασε και ισορρόπησε με το δεύτερο (39-39) και το τρίτο δεκάλεπτο (61-61) να λήγουν ισόπαλα.

Τελικά δύο πόντοι χώρισαν τις δύο ομάδες με αυτήν της Θεσσαλονίκης να φεύγει νικήτρια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-24, 39-39, 61-61, 84-82

ΠΑΟΚ: Γκρέι 9, Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Ταϊρί 16 (3), Αλεξάντερ 10, Χουγκάζ 3 (1), Χάτζινς 19 (2), Κακλαμανάκης 2, Περσίδης 1, Φίλλιος 2, Μουρ 9, Μανθόπουλος 3.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Νίκολς 3, Φιντς 12 (3), Πετράκης 2, Πέιν 9, Ιτούνας 11 (3), Ασονίτης, Γκιουζέλης 3 (1), Θωμάκος, Χατζηδάκης 6, Καματερός 3 (1), Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 10 (2), Άντερσον 8 (1), Νικολαΐδης 7

ΠΑΟΚ Περιστέρι

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