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Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 84χρονος που παρασύρθηκε από το ΙΧ του στην αυλή του σπιτιού του

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Κρυοπηγής, του Δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική όπου ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το βράδυ γύρω στις 22:00, όταν ένας 84χρονος παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Συνέπεια της παράσυρσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου. Ο άνδρας διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Χαλκιδική

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