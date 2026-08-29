Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 84χρονος που παρασύρθηκε από το ΙΧ του στην αυλή του σπιτιού του
Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Κρυοπηγής, του Δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική όπου ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το βράδυ γύρω στις 22:00, όταν ένας 84χρονος παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του, κάτω από άγνωστες συνθήκες.
Συνέπεια της παράσυρσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου. Ο άνδρας διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.