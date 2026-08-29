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ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

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THESTIVAL TEAM

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Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.

Οι τυχεροί αριθμοί:

5,27,36,39,41,43

ΛΟΤΤΟ

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