Αγγελοχώρι: Ακυβέρνητο σκάφος με δύο επιβαίνοντες – Συνδρομή του Λιμενικού

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης έμεινε ερασιτεχνικό σκάφος με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από το λιμάνι Αγγελοχωρίου.

Η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκε Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Με τη συνδρομή του Περιπολικού, το ερασιτεχνικό σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός των δύο επιβαινόντων, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.