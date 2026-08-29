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Ντόρτμουντ – Αμβούργο: Έντονη ανησυχία για Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε στο γόνατο, έγινε αναγκαστική αλλαγή και αποχώρησε κουτσαίνοντας

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THESTIVAL TEAM

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Εκεί που όλα πήγαιναν καλά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Ντόρτμουντ, στο 51ο λεπτό γύρισε το αριστερό του γόνατο σε προσπάθεια να κλέψει την μπάλα από παίκτη του Αμβούργου. Στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έντονη η ανησυχία στους Βεστφαλούς.


Σε αναμμένα κάρβουνα είναι άπαντες στην Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Στο 51′, ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από παίκτη του Αμβούργο στο αντίπαλο μισό, γύρισε το αριστερό του γόνατο και έπεσε στο έδαφος.
Αμέσως ο γιατρός της ομάδας έσπευσε να δει το μέγεθος του προβλήματος, κάνοντάς του μία συγκεκριμένη άσκηση για να ελέγξει τους συνδέσμους του γονάτου του.

Ο 23χρονος έμεινε για δύο λεπτά κάτω, στη συνέχεια σηκώθηκε και υποβασταζόμενος αποχώρησε περπατώντας από τον αγωνιστικό χώρο.


Τη θέση του στην ενδεκάδα των Βεστφαλών πήρε ο Ζάμπιτσερ, στο 45+1′ ο Ντέλιας είχε πετύχει το πρώτο γκολ του με τη φανέλα των κίτρινων.

Το βίντεο με τη στιγμή που τραυματίζεται και κουτσαίνει ο Κωνσταντέλιας

Πηγή: metrosport.gr

Γιάννης Κωνσταντέλιας

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