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Ρούλα Κορομηλά: “Ηλικία λήξης έχουν το προϊόντα, όχι οι γυναίκες”

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THESTIVAL TEAM

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Το δικό της μήνυμα γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό που πολλές φορές υφίστανται οι γυναίκες, θέλησε να περάσει η Ρούλα Κορομηλά μέσα από το story που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκεύης 28 Αυγούστου.

Η παρουσιάστρια, η οποία είναι αρκετά ενεργή στο instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία της από μια έξοδό της, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή και έγραψε:

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…».

Με τον τρόπο αυτό η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα γύρω από τα στερεότυπα που πολλές φορές συνοδεύουν τις γυναίκες, ιδιαιτέρως εκείνες που βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα.

Ρούλα Κορομηλά

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