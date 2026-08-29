Ρούλα Κορομηλά: “Ηλικία λήξης έχουν το προϊόντα, όχι οι γυναίκες”

Το δικό της μήνυμα γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό που πολλές φορές υφίστανται οι γυναίκες, θέλησε να περάσει η Ρούλα Κορομηλά μέσα από το story που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκεύης 28 Αυγούστου.

Η παρουσιάστρια, η οποία είναι αρκετά ενεργή στο instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία της από μια έξοδό της, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή και έγραψε:

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…».

Με τον τρόπο αυτό η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα γύρω από τα στερεότυπα που πολλές φορές συνοδεύουν τις γυναίκες, ιδιαιτέρως εκείνες που βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα.