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Πρεμιέρα αύριο για τις μείωσης τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης – Προς παράταση η επιδότηση του ντίζελ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε ισχύ τίθενται από αύριο, Δευτέρα, οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1660 κωδικούς, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%.

Αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%.

Το ζητούμενο σε επίπεδο λιανικής είναι η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στη διαμόρφωση της τελικής τιμής, καθώς αυτή τη στιγμή τα στοιχεία προέρχονται από τους προμηθευτές. Πάντως, οι μειώσεις θα κινηθούν με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σε ένα εύρος το οποίο κυμαίνεται από 5% έως και το 30%.

Συμμετοχή έχουν δηλώσεις 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ, αλλά και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Στα είδη διατροφής συμπεριλαμβάνονται τα κρέατα και σημειώνεται ότι η συμμετοχή αυτή σημαντική, καθώς τα κρέατα είναι οι πρωταγωνιστές του πληθωρισμού τους τελευταίους πολλούς μήνες. Ειδικά το μοσχαρίσιο κρέας εμφανίζεται και στα προϊόντα με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε επίπεδο έτους.

Θα συμπεριλαμβάνονται επίσης και πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από την Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει χρήση.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου καταρτίζουν τις σχετικές λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα εφαρμόσουν στα προϊόντα, με τα ποσοστά να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα για λόγους ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

Στο θέμα των καυσίμων, ο μήνας κλείνει με τις διυλιστηριακές τιμές αρκετά ψηλά. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από το διυλιστήριο φτάνει στο 1,51 ευρώ, ακριβότερη σε σχέση και με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μία αποκλιμάκωση στην διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης. Διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1,38 ευρώ -ήταν 1,47 στις 22 Αυγούστου. Προς το παρόν δεν έχει αποτυπωθεί έντονα στις τιμές λιανικής αυτή η μείωση. Αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Σούπερ μάρκετ Τιμές

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