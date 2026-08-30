Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε πανηγύρι
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 40 και 39 ετών προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαλκηδόνος, για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς σε εμποροπανήγυρη είχαν θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικές συσκευές, αναπαράγοντας υψηλής έντασης μουσική έχοντας ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
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