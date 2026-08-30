Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε πανηγύρι

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 40 και 39 ετών προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαλκηδόνος, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς σε εμποροπανήγυρη είχαν θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικές συσκευές, αναπαράγοντας υψηλής έντασης μουσική έχοντας ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.