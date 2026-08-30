MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε πανηγύρι

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 40 και 39 ετών προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαλκηδόνος, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς σε εμποροπανήγυρη είχαν θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικές συσκευές, αναπαράγοντας υψηλής έντασης μουσική έχοντας ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αντώνης Μυριαγκός: Αν κοιτάξουμε πίσω μας, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια που με έναν τρόπο συνδέονται μεταξύ τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Συνελήφθη ειδικός φρουρός που προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Δημήτρης Κόκοτας: Το συγκινητικό αντίο από την κουνιάδα του – “Αυτό το αυτόγραφο ήταν το μεγαλύτερο δώρο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης: “Πώς το πράσινο γίνεται μπλε” – Το βίντεο της περιοδείας στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα για τη γραβάτα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Θλάση ο Λουσέ και εκτός αποστολής για το Περιστέρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πυροσβεστική: Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο