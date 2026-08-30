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ΠΑΟΚ: Θλάση ο Λουσέ και εκτός αποστολής για το Περιστέρι

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THESTIVAL TEAM

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Με προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, η οποία μάλιστα έγινε παρουσία του Ιβάν Σαββίδη και των γιών του, συνεχίστηκε το Σάββατο (29/8) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με φόντο την Κυριακάτικη (30/8, 20:15) αναμέτρηση στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Ωστόσο, έμεινε εκτός αποστολής. Όπως και ο Τομ Λουσέ που υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μαντί Καμαρά, Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

ΠΑΟΚ

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