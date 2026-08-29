Πήγε στα επείγοντα με “διάγνωση” από το ChatGPT: Ο γιατρός δεν τον πίστεψε αλλά η εξέταση έφερε την ανατροπή

Ένας ασθενής εμφανίστηκε στα επείγοντα με μια ασυνήθιστη πεποίθηση: πίστευε ότι μπορεί να έχει πνευμονική εμβολή επειδή αυτό είχε προκύψει από τη συνομιλία του με το ChatGPT. Ο γιατρός που τον ανέλαβε αρχικά δεν ήταν πεπεισμένος ότι επρόκειτο για κάτι τόσο σοβαρό, όμως αποφάσισε να μην αγνοήσει την εκτίμηση του ασθενούς.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι η υποψία για πνευμονική εμβολή ήταν σωστή. Ο ίδιος ο γιατρός περιέγραψε αργότερα το περιστατικό ως «μια μικρή θεραπεία ταπεινότητας», αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε οδηγήσει τον ασθενή σε μια πιθανότητα που εκείνος αρχικά δεν είχε αξιολογήσει με την ίδια σοβαρότητα.



Ο ασθενής επέμενε και ο γιατρός αποφάσισε να τον ακούσει

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από τον λογαριασμό Aurum Minute. Σύμφωνα με την αφήγηση του γιατρού, ο άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο λέγοντας ουσιαστικά ότι το ChatGPT τού είχε υποδείξει πως μπορεί να αντιμετωπίζει πνευμονική εμβολή.

Για τον γιατρό, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν είχε συναντήσει ξανά ασθενή που να προσέρχεται στα επείγοντα έχοντας προηγουμένως συμβουλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και να υποστηρίζει ότι αυτή του είχε εντοπίσει συγκεκριμένη πάθηση.



Η πρώτη του σκέψη ήταν να κατατάξει τον ασθενή σε χαμηλό επίπεδο επείγοντος. Ωστόσο, αποφάσισε να εξετάσει προσεκτικά την περίπτωση και να μεταφέρει την εκτίμηση σε έναν συνάδελφό του.

«Δεν μπορείς να περιφρονήσεις τη γνώμη κανενός στα επείγοντα», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο λάθος θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.



Τελικά, η εκτίμηση του ασθενούς αποδείχθηκε σωστή. Η πνευμονική εμβολή επιβεβαιώθηκε και το περιστατικό έκανε τον γιατρό να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πληροφορίες που προέρχονται από τους ίδιους τους ασθενείς.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν βρίσκονται στα βιβλία»

Το περιστατικό δεν έκανε τον γιατρό να υποστηρίξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς. Αντίθετα, όπως εξήγησε, το μάθημα που πήρε ήταν διαφορετικό.

Η εμπειρία τον έκανε να σκεφτεί ξανά τη σημασία της παρατήρησης και της ανθρώπινης εμπειρίας στην ιατρική. Όπως ανέφερε, υπάρχουν πράγματα που δεν περιλαμβάνονται στα βιβλία και δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε κανόνες.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα έναν τραυματιοφορέα ή άλλο εργαζόμενο σε νοσοκομείο που μπορεί να μην έχει σπουδάσει ιατρική, αλλά έχει περάσει 25 χρόνια βλέποντας ασθενείς. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος πει ότι κάποιος ασθενής «δεν έχει καλή όψη», ο γιατρός μπορεί να δώσει σημασία σε αυτή την παρατήρηση λόγω της εμπειρίας του.

Το ίδιο, όπως παραδέχθηκε, πρέπει να ισχύει και όταν ένας ασθενής περιγράφει κάτι που έχει παρατηρήσει στον εαυτό του.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα επειδή η πληροφορία είχε προέλθει από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Ο ασθενής δεν είχε κάνει μόνος του διάγνωση, αλλά χρησιμοποίησε το ChatGPT για να συσχετίσει τα συμπτώματά του και στη συνέχεια προσήλθε σε επαγγελματία υγείας.

Η τελική διάγνωση, πάντως, δεν προέκυψε από το ChatGPT. Επιβεβαιώθηκε από την ιατρική αξιολόγηση και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο γιατρός ανέφερε ακόμη δύο περιστατικά που του είχαν μείνει χαραγμένα στη μνήμη. Στο πρώτο, ένας άνδρας περίπου 58 ετών πήγε με ταξί στο νοσοκομείο επειδή, όπως είπε, δεν τολμούσε να οδηγήσει. Για ημέρες αισθανόταν ζάλη και είχε παρατηρήσει ότι δεν οδηγούσε όπως συνήθως.

Για τον γιατρό, η παραδοχή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία. Ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας που αναγνωρίζει μόνος του ότι δεν οδηγεί σωστά αποτελεί ένα στοιχείο που δεν μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί σε ένα ιατρικό εγχειρίδιο.

Σε άλλη περίπτωση, ένας άνδρας δυσκολευόταν να κουμπώσει ένα κουμπί στο πουκάμισό του και ζήτησε να υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο. Τελικά, εντοπίστηκε όγκος.

Οι ιστορίες αυτές οδήγησαν τον γιατρό σε ένα συμπέρασμα: η ιατρική δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εξετάσεις και καταγεγραμμένα συμπτώματα, αλλά και στην προσεκτική ακρόαση του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντι από τον γιατρό.

Η υπόθεση με το ChatGPT, επομένως, δεν αποτελεί απόδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη «διαγιγνώσκει καλύτερα» από τους γιατρούς. Αποτελεί, όμως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η AI μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για έναν ασθενή να αναζητήσει εγκαίρως ιατρική βοήθεια.

Και, στην προκειμένη περίπτωση, ο γιατρός επέλεξε να μην απορρίψει την πληροφορία. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια.

Πηγή: gazzetta.gr