Θεσσαλονικιά έδωσε “ρεσιτάλ” επιστρέφοντας από τη Σέριφο: “Σε 5 νησάκια πήγαμε, φέτος δεν έκατσα σε ξαπλώστρα, έκανα πάρα πολλές βόλτες”

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε από νωρίς το πρωί η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος, Χρυσίτα Νικητάκη, προκειμένου να συνομιλήσει με τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και εκείνους που τώρα φεύγουν για κάποιον νησιωτικό προορισμό.

Την παράσταση έκλεψε μία ταξιδιώτισσα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μίλησε για το island-hopping που έκανε σε 5 νησιά του Αιγαίου και τις βόλτες που απόλαυσε με την παρέα της.

«Εμείς λείπαμε 17 μέρες. Έρχομαι από Σέριφο, πήγαμε σε 5 νησάκια. Το κάνουμε κάθε χρόνο, είναι πολύ κουραστικό, μάζευε πράγματα, πάλι πλοία… αλλά αξίζει, γιατί αν τα νησιά δεν είναι πολύ μεγάλα, τι να κάνεις εκεί 5 μέρες;», δήλωσε η ξανθιά κυρία.

«Το πρόγραμμα εκεί έλεγε τα πάντα, μέχρι και ημερήσια εκδρομή σε άλλο νησί. Τώρα από αύριο δουλειά, από αύριο το πρωί δουλεύω. Φέτος δεν έκατσα σε ξαπλώστρα, γιατί έκανα πολλές βόλτες, δεν ήμουν του αραχτού», συμπλήρωσε η Θεσσαλονικιά ταξιδιώτισσα στην κάμερα του ΕΡΤNews.