Χαλκιδική: Διασώστες έσωσαν με ΚΑΡΠΑ άνδρα που πήγε να πνιγεί με τροφή στο πανηγύρι του Αγίου Μάμαντος

Ένα εξαιρετικά κρίσιμο περιστατικό αντιμετώπισαν χθες οι διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της ομάδας, η οποία έχει αναλάβει την υγειονομική κάλυψη και πυρασφάλεια στην εμποροπανήγυρη, οι διασώστες έλαβαν, γύρω στις 10 το βράδυ, ειδοποίηση για αναίσθητο άτομο στον χώρο του λούνα παρκ.

Φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και παρουσίαζε ακανόνιστη αναπνοή με μεγάλη δυσχέρεια.

Όπως αναφέρει η ομάδα, καθώς δεν υπήρχαν οικείοι του στο σημείο ούτε πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, οι διασώστες έδρασαν ακαριαία με:

Έναρξη ΚΑΡΠΑ με χρήση ασκού αναζωογόνησης (Ambu) για τις εμφυσήσεις.

Τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ο οποίος μετά την ανάλυση ρυθμού δεν συνέστησε απινίδωση (μη απινιδώσιμος ρυθμός).

Η συνεχής και σωστή εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκε σωτήρια. Η πίεση στον θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο άνδρας τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση ασφαλείας με παράλληλη χορήγηση οξυγόνου. Εκεί, ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και με έντονο βήχα απέβαλε ένα μεγάλο κομμάτι τροφής που είχε καταναλώσει, απελευθερώνοντας εντελώς την αναπνοή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Σωτήρια παρέμβαση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής σε σοβαρό περιστατικό πνιγμονής στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα.

Ένα εξαιρετικά κρίσιμο περιστατικό αντιμετώπισαν χθες το βράδυ οι διασώστες της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υγειονομική κάλυψη και την πυρασφάλεια στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα.

Γύρω στις 10 το βράδυ η ομάδα μας έλαβε ειδοποίηση για αναίσθητο άτομο στον χώρο των παιχνιδιών (λούνα παρκ).

Φτάνοντας άμεσα στο σημείο, εντοπίσαμε έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και παρουσίαζε ακανόνιστη αναπνοή με μεγάλη δυσχέρεια.

Καθώς δεν υπήρχαν οικείοι του στο σημείο ούτε πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, οι διασώστες μας έδρασαν ακαριαία με:

Έναρξη ΚΑΡΠΑ με χρήση ασκού αναζωογόνησης (Ambu) για τις εμφυσήσεις.

Τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ο οποίος μετά την ανάλυση ρυθμού δεν συνέστησε απινίδωση (μη απινιδώσιμος ρυθμός).

Η συνεχής και σωστή εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκε σωτήρια. Η πίεση στον θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό. Ο άνδρας τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση ασφαλείας με παράλληλη χορήγηση οξυγόνου. Εκεί, ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και με έντονο βήχα απέβαλε ένα μεγάλο κομμάτι τροφής που είχε καταναλώσει, απελευθερώνοντας εντελώς την αναπνοή του.

Το περιστατικό παρέλαβε ο γιατρός του ιατρείου της ΕΠΟΚΑΜ, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Ευχαριστούμε θερμά επίσης τον δήμο και τον δήμαρχο Μανώλης Καρράς Νέας Προποντίδας για την άμεση αντικατάσταση των ηλεκτροδίων του απινιδωτή μας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό.

Το συμβάν αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη μέγιστη σημασία της γνώσης Πρώτων Βοηθειών και της άμεσης, εξειδικευμένης παρέμβασης.

Συγχαρητήρια στους εθελοντές μας για την ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητά τους, που έσωσαν μια ανθρώπινη ζωή!