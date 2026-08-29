Πάτρα: Δίχρονο κοριτσάκι κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο – Καίρια επέμβαση της Πυροσβεστικής

Για λίγα λεπτά, η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» στην Πάτρα. Κοριτσάκι μόλις 2 ετών είχε εγκλωβιστεί μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», με τη μητέρα του να προσπαθεί μάταια να ανοίξει τις πόρτες.

Το σύστημα κλειδώματος του οχήματος φέρεται να παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα το παιδί να παραμείνει εγκλωβισμένο στο εσωτερικό του, σύμφωνα με το pelop.gr.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες. Όταν διαπιστώθηκε ότι οι πόρτες δεν μπορούσαν να ανοίξουν, οι πυροσβέστες προχώρησαν στην πιο ασφαλή λύση: Έσπασαν προσεκτικά ένα από τα πλαϊνά παράθυρα του αυτοκινήτου.

Η επέμβαση έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το παιδί και τελικά ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το δίχρονο κοριτσάκι απεγκλωβίστηκε σώο και η αγωνία της μητέρας του έλαβε τέλος.