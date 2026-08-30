Ημαθία: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν από 51χρονη χρήματα και κοσμήματα – Πάνω από 15.000 ευρώ η λεία

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος 51χρονης γυναίκας, που έγινε στις 30 Ιουνίου 2026 στην Αλεξάνδρεια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, ηλικίας 25 εώς 29 ετών και μίας 18χρονης γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας, προσποιούμενη την υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και ισχυρίστηκε ότι λόγω μεγάλης τάσης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει στον καναπέ.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, 2 ρολόγια αξίας 400 ευρώ και 1 πορτοφόλι, τα οποία αφαίρεσαν ο 29χρονος άνδρας και η 18χρονη γυναίκα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας και είχε εκμισθώσει ο τρίτος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».