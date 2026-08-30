Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή των Γρεβενών.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά και σύμφωνα με πληροφορίες, καίει σε δύσβατο σημείο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα.
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