Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή των Γρεβενών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά και σύμφωνα με πληροφορίες, καίει σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα.