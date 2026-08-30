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Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε σήμερα το Άρης – ΟΦΗ και το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στις 16:30 ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” με τους “κιτρινόμαυρους” να στοχεύουν στη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Καλαμάτας.

Στις 20:15, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με τον Δικέφαλο να θέλει τη νίκη αφενός για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και να μην χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου από τόσο νωρίς, αφετέρου για να επέλθει ηρεμία στις τάξεις της ομάδας μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό την περασμένη Πέμπτη.

Η αναμέτρηση του Άρη με τον ΌΦΗ θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD. Ο αγώνας ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Άρης ΠΑΟΚ

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