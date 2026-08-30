Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών επιστρέφει σήμερα με τους PAGAN

Οι PAGAN, το συγκρότημα που συνδυάζει τον προοδευτικό ήχο με τη θεατρικότητα και στοιχεία της μουσικής παράδοσης, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία συναυλία στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, στις 21:15.

Με frontwoman την ηθοποιό και τραγουδίστρια Έβελυν Ασουάντ, οι PAGAN δημιουργούν επί σκηνής έναν ιδιαίτερο μουσικό και θεατρικό κόσμο, αντλώντας υλικό από μύθους, θρύλους και τις αρχέγονες μνήμες που συνοδεύουν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Φωνές, μελωδίες, έντονοι ρυθμοί και δραματουργία συνθέτουν τον χαρακτηριστικό ήχο και τη σκηνική τους παρουσία. Ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες συναντούν την γκάιντα και τα πνευστά, σε μια σύγχρονη προσέγγιση που συνομιλεί με την παράδοση χωρίς να περιορίζεται σε αυτή.

Οι «άνθρωποι της υπαίθρου», όπως συστήνονται οι ίδιοι, ανεβάινουν στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών με μία παράσταση που επιχειρεί να φέρει το κοινό πιο κοντά στο ένστικτο, στο ασυνείδητο και στον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Συντελεστές:

Performers

ΈβελυνΑσουάντ – Φωνή

Σταύρος Τσουμάνης – Ηλεκτρική κιθάρα και φωνή

Βασίλης Προδρόμου – Ακουστική κιθάρα και φωνή

Αντώνης Σταυρόπουλος – Ηλεκτρικό μπάσο

Μάρκος Παύλου – Γκάιντα και φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά και φωνητικά

Γιάννης Ράνης – Τύμπανα

Crew

Σκηνοθετική επιμέλεια: MarleneKaminsky

Ηχοληψία FOH: Άκης Γκοράκης

Φωτισμοί: Μιχάλης Κάρλος

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Σχεδιασμός makeup: Όλγα Φάλει

Κατασκευή και σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης& Έλενα Παρασκευά

HairStyling: Έλενα Παρασκευά

Κατασκευή προσθετικών: Ελεάνα Δημοπούλου

Graphics& Web: Ιωάννης Πηταράκης

Φωτογραφία: Μαριάννα Αναγνωστοπούλου

PromotionalMedia: Αργύρης Βαλασιάδης

Σχεδιασμός – Πωλήσεις Merchandise: Αλίκη Σπανουδάκη

Υπεύθυνη παραγωγής και socialmedia: Χρύσα Τσουμάνη

Παραγωγή: PAGAN

INFO

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος – Προπώληση: 15€

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικάστο more.com και σε όλα τα φυσικά σημεία της more: Public, Nova, My Market

Τηλεφωνικά: 2117700000