Δωροθέα Μερκούρη: Η σκληρότητα σου στερεί πράγματα, συναισθήματα

Η Δωροθέα Μερκούρη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Instyle Σεπτεμβρίου και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Μεταξύ άλλων, δε, η μελαχρινή καλλονή αναφέρθηκε σε όσα θέλει να μεταλαμπαδεύσει στις κόρες της αλλά και σε όσα, σύμφωνα με την ίδια, στερεί η σκληρότητα από την καθημερινότητα μας.

Τι θα ήθελες οπωσδήποτε να έχεις φροντίσει να ξέρουν τα κορίτσια σου;

Ήθελα και θέλω να ξέρουν – γιατί μπορεί να το ξεχάσουν – ότι η ζωή είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι και πολύ δύσκολη. Και ότι πρέπει να δουλέψουν σκληρά. Να είναι το κεφάλι τους προετοιμασμένο, εάν θέλουν να καταφέρουν κάτι, να το βάλουν στην καρδιά τους με αγάπη, με συμπόνια προς τον εαυτό τους, με συμπόνια προς τους άλλους και έτσι μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα.

Και να μην είναι σκληρές. Δεν θέλω, δεν ήθελα με τίποτα, να είναι σκληρά τα παιδιά. Είναι σκληρή η ζωή.

Εσύ είσαι σκληρή;

Όχι. Δεν θέλω να είμαι σκληρή. Με τίποτα.

Δεν θα ήθελες να έχεις σκληρύνει λίγο;

Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπω να έχουν σκληρύνει – και είναι πολλοί – θεωρώ ότι περνάνε άσχημα στην καθημερινότητα τους. Η σκληρότητα σου στερεί πράγματα, συναισθήματα. Σε απομακρύνει από τη γλύκα της ζωής.