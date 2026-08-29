Κρήτη: Λιμενικός έσωσε 61χρονη κολυμβήτρια που δυσκολευόταν να βγει από τη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου, έπειτα από ενημέρωση για κολυμβήτρια που βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή του Καρτερού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε Περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα στελέχη εντόπισαν την 61χρονη γυναίκα να αδυνατεί να εξέλθει από τη θάλασσα.

Χωρίς να χαθεί χρόνος, στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έπεσε στη θάλασσα, προσέγγισε την κολυμβήτρια και τη βοήθησε να φτάσει με ασφάλεια στην ακτή.

Η 61χρονη ημεδαπή δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία της και ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή της σε ιατρική δομή.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα, χάρη στην επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού.