Κωνσταντέλιας: “Φόβοι για χιαστό”-Οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Ντόρτμουντ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Έλληνας άσος στην αναμέτρηση με το Αμβούργο.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ, μίλησε λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην οποία η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-0 για την πρεμιέρα της Bundesliga, και δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός και είχε προλάβει να πετύχει το πρώτο του γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να προκαλούν μεγάλη ανησυχία.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα επικοινωνήσουμε σήμερα. Αλλά είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουκ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν οι φόβοι αφορούν πιθανό τραυματισμό στον χιαστό του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ήταν ξεκάθαρος: «Ναι, αυτό είναι το θέμα».

Πλέον, άπαντες περιμένουν τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος. Η αγωνία είναι μεγάλη τόσο στη Ντόρτμουντ όσο και στο στρατόπεδο του ποδοσφαιριστή, καθώς ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στον χιαστό θα τον φρενάρει.

Πηγή: metrosport.gr