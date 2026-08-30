Θεσσαλονίκη: Η κωμωδία “Group Therapy” απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών

Μετά τους τρεις πολύ πετυχημένους κύκλους παραστάσεων στο Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η ανατρεπτική κωμωδία της βραβευμένης Πένυς Φυλακτάκη, «Group Therapy» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, θα παρουσιαστεί για μια μόνο παράσταση την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών Μάνος Κατράκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μερκούρεια 2026» του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

Το κοινό θα παρακολουθήσει μια κωμωδία που ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν, με πολύ χιούμορ, έναν κόσμο που δεν μπορεί να «συνέλθει» από τις συνεχόμενες κρίσεις (μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχια και ανεργία).

Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον «εαυτό» τους. Από την άλλη… ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς … sold out!

Η ανατρεπτική κωμωδία «Group Therapy» καλεί τους θεατές σε μια… αποτοξίνωση γέλιου, όπου φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται, μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα και τις αντιμετωπίσει σαν να είναι ήδη παρελθόν.

Η παράσταση

Στο ιατρείο της ψυχολόγου, ο Κλεομένης Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτως προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι «κοσμοϊστορικό» του έχει συμβεί. Από την άλλη ο Τσάκι, youtuber, influencer, tiktoker, βρίσκεται ήδη εκεί ως δήθεν ασθενής, για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, την γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό.

Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον; Ποιος είναι «καλά» και ποιος είναι «ασθενής» τελικά;

Πόσο εύκολα ξεχωρίζουμε το «πρέπει» από το «θέλω», όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου; Και αν σβηστούν οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει;

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ένα ελληνικό έργο σημερινό, που οι πρωταγωνιστές του είναι χαρακτήρες γνώριμοι και τους συναντάμε καθημερινά στον στενό ή τον ευρύτερο περιβάλλον μας, αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι ένας ή μία απ’ αυτούς τους χαρακτήρες. Άνθρωποι που φαινομενικά δεν τους λείπει τίποτα και δίνουν την αίσθηση ότι διάγουν μία ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή. Στην πραγματικότητα όμως οι αδυναμίες, οι ανασφάλειες, οι φόβοι και πολλές φορές τα παιδικά τους τραύματα, δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν την πραγματική ζωή. Η Πένυ Φυλακτάκη, στο έργο της Group Therapy επικεντρώνεται σε 3+1 ανθρώπινους χαρακτήρες και ρίχνει άπλετο φως στην κρυμμένη τους προσωπικότητα, χρησιμοποιώντας ως «εργαλείο» ένα υπέροχο και ανατρεπτικό χιούμορ. Μας καλεί σε μια συνεδρία αποτοξίνωσης από τα «σκοτάδια» μας, με όχημα το υποδόριο χιούμορ, το γέλιο, τον σαρκασμό, αλλά και την συγκίνηση, για να ανακαλύψουμε πως φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν τις κοιτάξουμε κατάματα σαν να είναι κιόλας παρελθόν. Στο Group Therapy όλοι οι ήρωες παλεύουν ο καθένας για τη δική του ετικέτα και μας παρασύρουν σε μια «πτώση» μέσα σ’ ένα σύμπαν συνεχών κωμικοτραγικών ανατροπών, με μοναδικό αλεξίπτωτο το «μαζί». Δεν είναι ένα ακόμα θεατρικό έργο. Είναι ένα έργο θεραπευτικό. Ένα έργο συνάντησης, αναστοχασμού και αυτογνωσίας. Και ίσως, μέσα από αυτήν τη συνάντηση – επί σκηνής και στην πλατεία – να γεννηθεί κάτι που μοιάζει με κάθαρση.

ΥΓ. Αυτά που εγώ είδα στο έργο, προσπάθησα να τα αναδείξω και στην παράσταση που θα δείτε. Αν τα κατάφερα ή όχι θα το κρίνετε εσείς οι θεατές.

Καλή θέαση.

Λευτέρης Πλασκοβίτης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Πένυ Φυλακτάκη

Σκηνοθεσία, Μουσική Επιμέλεια: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*βοηθοί σκηνοθέτη στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Μαρία Αλεξούδη, Χριστίνα Γήτα, Τάνια Σκούτα

*βοηθοί σκηνογράφου- ενδυματολόγου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Χρήστος Βαξεβανίδης, Νίκη Λεδάκη

Παίζουν (αλφαβητικά)

Λίλη Αδρασκέλα / Θανάσης Δισλής / Δημήτρης Καραγιάννης / Γιάννης Τσιακμάκης

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίβιαν Κοντομάρη.

Πληροφορίες

Ανοιχτό Θέατρο Συκεών Μάνος Κατράκης: Κάρολου Κούν 13, Συκιές

Κυριακή 30 Αυγούστου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Προπώληση

Στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ, στο 2117700000 | MORE.com | καταστήματα PUBLIC | καταστήματα NOVA και στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/group-therapy/

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: 13€

Φοιτητικό – Μαθητικό, Άνω των 65: 13€

Δάσκαλοι/ καθηγητές: 11€

Ομαδικό: 11€

Ανέργων: 10€ (εφόσον εξαντληθούν τα 20 δωρεάν)

Ατέλεια: 8€ (εφόσον εξαντληθούν τα 20 δωρεάν)