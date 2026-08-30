Θεσσαλονίκη: Έσπαγαν τις πόρτες και άδειαζαν τα ράφια – Το οργανωμένο σχέδιο πίσω από τα αλλεπάλληλα “χτυπήματα” διαρρήξεων

Τρεις άνδρες φέρονται να βρίσκονται πίσω από σειρά διαρρήξεων στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομική έρευνα να αποκαλύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν τον ίδιο τρόπο δράσης. Έσπαζαν πόρτες και κλειδαριές, έμπαιναν στους χώρους και αφαιρούσαν γρήγορα προϊόντα, κυρίως καλλυντικά, είδη περιποίησης, ελαιόλαδο και άλλα εμπορεύματα. Στη συνέχεια έφευγαν με όχημα, πριν προλάβουν να γίνουν αντιληπτοί.

Οι Αρχές άρχισαν να συνδέουν τις διαφορετικές κλοπές όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχαν κοινά στοιχεία. Οι κινήσεις που είχαν καταγραφεί από κάμερες, ένα όχημα που εμφανιζόταν σε περισσότερα από ένα περιστατικά αλλά και αποτυπώματα που βρέθηκαν στους χώρους των διαρρήξεων αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της έρευνας.

Οι κάμερες έδειξαν τα πρόσωπα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στα σημεία όπου είχαν γίνει οι κλοπές. Οι εικόνες από διαφορετικά περιστατικά συγκρίθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμφανίζονταν τα ίδια πρόσωπα ή το ίδιο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κάμερες κατέγραψαν τους άνδρες που εξετάστηκαν στη συνέχεια από τις Αρχές. Το υλικό έδωσε στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους πριν και μετά τις διαρρήξεις και να συγκρίνουν τις εικόνες με άλλα περιστατικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ένα όχημα που φέρεται να εμφανίζεται σε περισσότερες από μία κλοπές. Η παρουσία του σε διαφορετικά σημεία εξετάστηκε μαζί με το υπόλοιπο υλικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο όχημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης και κατασχέθηκε.

Τα αποτυπώματα στους χώρους

Παράλληλα με τις κάμερες, οι Αρχές αξιοποίησαν και τα ευρήματα από τους χώρους των διαρρήξεων. Αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί σε σημεία των παραβιασμένων εισόδων εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από τα αποτυπώματα αποδόθηκαν σε πρόσωπα που ήδη εξετάζονταν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία από τις κάμερες συνδυάστηκαν με τα εργαστηριακά ευρήματα και έδωσαν στις Αρχές περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι διαρρήξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες φέρονται να έσπαγαν την πόρτα ή να κατέστρεφαν την κλειδαριά για να μπουν γρήγορα στο εσωτερικό. Στη συνέχεια έπαιρναν τα προϊόντα που τους ενδιέφεραν και αποχωρούσαν.

Ένα περιστατικό που ξεχωρίζει

Σε μία από τις περιπτώσεις, ένας από τους φερόμενους ως δράστες έγινε αντιληπτός από υπεύθυνη του χώρου την ώρα που προσπαθούσε να φύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προσπάθειά του να διαφύγει φέρεται να άσκησε δύναμη στην πόρτα, με αποτέλεσμα να την καταστρέψει, και στη συνέχεια να απομακρυνθεί με όχημα.

Στο ίδιο όχημα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, βρίσκονταν και άλλα άτομα. Το περιστατικό εξετάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς οι Αρχές προσπαθούσαν να διαπιστώσουν τη συμμετοχή και τον ρόλο κάθε προσώπου.

Αναζήτησαν και παλιότερες κλοπές

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στα πιο πρόσφατα περιστατικά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ομοιότητες στον τρόπο δράσης, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και παλαιότερες κλοπές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτή την έρευνα προέκυψε σύνδεση ενός από τους κατηγορουμένους και με παλαιότερες υποθέσεις. Και εκεί φέρεται να είχε ακολουθηθεί παρόμοιος τρόπος δράσης, με παραβίαση της εισόδου, αφαίρεση προϊόντων και γρήγορη αποχώρηση.

Μεταξύ των προϊόντων που φέρεται να είχαν κλαπεί από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ήταν καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης και ελαιόλαδο. Τα στοιχεία από τις παλιότερες και τις νεότερες κλοπές συγκρίθηκαν, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση μεταξύ τους.

Η σύλληψη και η προφυλάκιση

Η έρευνα οδήγησε τελικά σε τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις κλοπές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι Αρχές συγκέντρωσαν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις κάμερες, τα αποτυπώματα, το όχημα και τις υπόλοιπες έρευνες και προχώρησαν στις συλλήψεις τους.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Μετά τις απολογίες τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή τους κράτηση.

Οι τρεις άνδρες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.