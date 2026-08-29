Η Κατερίνα Παναγοπούλου επέστρεψε ανανεωμένη στα MEGA Γεγονότα

Στο γνώριμο πόστο της ενημέρωσης επέστρεψε η Κατερίνα Παναγοπούλου, αναλαμβάνοντας και πάλι την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, το βράδυ του Σαββάτου.

Μετά από μια σύντομη απουσία λόγω των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε ξανά στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου του σταθμού, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με την έναρξη του δελτίου, η Κατερίνα Παναγοπούλου καλωσόρισε τους τηλεθεατές και παρουσίασε τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας.

Αμέσως μετά την προβολή του σήματος του καναλιού για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η παρουσιάστρια σημείωσε χαρακτηριστικά πως “καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους”.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες του δελτίου, δίνοντας το στίγμα της βραδινής ενημέρωσης.

“Συνεδόμαστε με τον οικονομικό μας συντάκτη, Αλέξανδρο Κλώσσα, βλέπουμε τον Απόστολο Βουλδή, τον Θεολόγο Ηλιού στην Θεσσαλονίκη, Λίνα Ιορδανίδου και Ιωάννα Μπουροπούλου μαζί μας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το “καλάθι” της ΔΕΘ” επισήμανε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της “καλησπέρα” για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και έδωσε συνέχεια στη γνώριμη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA.