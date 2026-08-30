Θεσσαλονίκη: Εθελοντές ανέσυραν από τον Θερμαϊκό 336 κιλά απορριμμάτων και δύο πατίνια – Δείτε εικόνες

Συνολικά 366 κιλά απορριμμάτων και δύο πατίνια, συνολικού βάρους 30 κιλών το καθένα, ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί από τον Θερμαϊκό, στη διάρκεια δράσης καθαρισμού που πραγματοποίησε το Greek Eco Project με τη συμμετοχή δέκα εθελοντών.

Οι εθελοντές κινήθηκαν από τον Λευκό Πύργο έως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσαν 61 σακούλες απορριμμάτων, χωρητικότητας 45 λίτρων η καθεμία. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αυγή Μεταξά, ιδρύτρια του Greek Eco Project, κάθε σακούλα ζύγιζε περίπου έξι κιλά, ενώ τα δύο πατίνια που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ζύγιζαν συνολικά 30 κιλά. Για την ανάσυρση των απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκαν μαγνήτες για τα μεταλλικά αντικείμενα, γάντζοι και μεγάλες απόχες. Η περιορισμένη ορατότητα δυσκόλεψε την προσπάθεια, καθώς, σύμφωνα με την κ. Μεταξά, το νερό ήταν πολύ θολό. Μεταξύ των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν ήταν πλαστικά που είχαν εγκλωβιστεί και σε φύκια.

Η σημερινή ήταν η πέμπτη αντίστοιχη δράση του Greek Eco Project από τον περασμένο Μάρτιο. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με την κ. Μεταξά, έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από τον Θερμαϊκό. Τα ποδήλατα και τα πατίνια που ανασύρονται παραδίδονται, όταν είναι δυνατόν, στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν, προκειμένου να επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ όσα έχουν υποστεί σοβαρές φθορές παραλαμβάνονται από τον δήμο και οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Το Greek Eco Project είναι περιβαλλοντικός σύλλογος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ιδρύθηκε το 2020 και υλοποιεί δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, δενδροφυτεύσεις, οικολογικά εργαστήρια και αναπλάσεις αστικών χώρων. Μεταξύ των μεγαλύτερων εγχειρημάτων του περιλαμβάνεται η δράση «Blue Halkidiki». Απώτερος στόχος του συλλόγου είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου διαβαλκανικού οικολογικού πάρκου στον Νομό Θεσσαλονίκης, πλήρως ενεργειακά αυτόνομου και ανοιχτού στο κοινό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πάρκο θα περιλαμβάνει κήπους, λίμνες, ανοιχτούς παιδότοπους και χώρους για κατοικίδια και θα λειτουργεί ως χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Επόμενη μεγάλη δράση του Greek Eco Project έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, όπου εθελοντές και δύτες θα συμμετάσχουν σε καθαρισμό του βυθού και στην ανάσυρση απορριμμάτων. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί ο απεγκλωβισμός θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται μέσα στα απορρίμματα. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης θα ακολουθήσουν καταγραφή και ζύγιση των απορριμμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε προς δημοσίευση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ o Eco Greek Project