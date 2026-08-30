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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 148 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε ένα βράδυ στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Βροχή έπεσαν οι καμπάνες του ΚΟΚ σε οδηγούς μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.         

Στο πλαίσιο αυτό, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα τα ξημερώματα τροχονόμοι πραγματοποίησαν ειδική εξόρμηση για ελέγχους οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ελέγχθηκαν συνολικά 385 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 148 παραβάσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία. Συγκεκριμένα:

  • (100) για παραβίαση ορίου ταχύτητας, 
  • (2) για εκπομπές  θορύβου,
  • (4) για παράνομη τοποθέτηση μεμβρανών ανεμοθώρακα,
  • (2) για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
  • (1) για αυτοσχέδιους αγώνες,
  • (39) λοιπές παραβάσεις,

ενώ προχώρησαν στην ακινητοποίηση 21 οχημάτων.

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Θεσσαλονίκη

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