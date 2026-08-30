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Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι υπήρξε σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη για το Ιδιωτικό Χρέος.

«Στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του, περιμέναμε από τον πρωθυπουργό να εκθειάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει ξανά πόσο “ανεύθυνο” είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει. Σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως στα επτά χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων. «70.000 προγράμματα πλειστηριασμών αναρτήθηκαν το 2025. Έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού», συμπλήρωσε .

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, κάτι άλλο υπαγορεύει στον κ. Μητσοτάκη τη σιγή ασύρματου για το ιδιωτικό χρέος.

«Γιατί θα φανεί ότι προεκλογικά εξαπάτησε τους πολίτες, όπως έκανε όταν υποσχόταν οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ή πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου», υποστήριξε. Επικαλέστηκε το γεγονός ότι το 2018 ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας, εκπροσωπώντας τον κ. Μητσοτάκη, κατέθετε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες, πριν τα πουλήσουν σε funds. Ασκούσε μάλιστα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το νομοθετούσε.

«Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας;

Και εδώ εξαπάτηση και φθηνός λαϊκισμός.

Ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο;», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και τόνισε:

«Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη αλλά γιατί δεν θέλει. Το ΠΑΣΟΚ θα βάλει κανόνες και το πάρτι των funds θα τελειώσει».

Κώστας Τσουκαλάς

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