Συγκλονιστική διάσωση στο Νεπάλ: Ανέσυραν 6χρονη μετά από 60 ώρες κάτω από τα συντρίμμια

Μέσα στην απόλυτη καταστροφή που έχει βυθίσει το Νεπάλ στο πένθος, μια παιδική φωνή κάτω από τα συντρίμμια έφερε ξανά την ελπίδα.

Η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 60 ώρες σε ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Τιμούρε, μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που χτύπησαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Sky News, οι αστυνομικοί άκουσαν τις κραυγές της την Παρασκευή και κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρισκόταν, ανοίγοντας δρόμο για να την απεγκλωβίσουν. Η τοπική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που οι διασώστες ανασύρουν το κορίτσι από τα ερείπια, αλλά και από τις πρώτες βοήθειες που της παρείχαν στη συνέχεια.

"Mucize Bebek"



Nepal’de sel felaketinde enkaz altında yaklaşık 3 gün kalan 6 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. https://t.co/td15st42F6 — Conflict (@ConflictTR) August 30, 2026

Πάνω από 750 νεκροί, χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι

Ο απολογισμός της καταστροφής συνεχίζει να αυξάνεται. Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 16 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Κίνα.

Οι αρχές του Νεπάλ δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό των σορών που εντοπίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μεγάλο μέρος της προσπάθειας επικεντρώνεται στον εντοπισμό περισσότερων από 900 εργαζομένων σε υδροηλεκτρικά έργα, οι οποίοι αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν διοχετεύσει αέρα και έχουν ρίξει τρόφιμα μέσα σε μία σήραγγα όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επικοινωνία με ανθρώπους στο εσωτερικό της.

Το Νεπάλ προειδοποιεί τους διασώστες εναντίον νέας ανόδου του επιπέδου των υδάτων

Οι αρχές του Νεπάλ παρότρυναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη.

«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (…), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι αρχές.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.