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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος που χτύπησε 39χρονο για να του πάρει το τσαντάκι

Intime
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Στη σύλληψη ενός 21χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε από έναν 39χρονο άνδρα το τσαντάκι του, που περιείχε δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Θεσσαλονίκη

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