Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται τον Σεπτέμβριο σε ένα μεγάλο θερινό κινηματογράφο με δωρεάν προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης ανέλαβαν την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Parenthesis και το Πικ Νικ Urban Festival μεταμορφώνουν από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα γοητευτικό ταξίδι δωρεάν προβολών στον κόσμο της έβδομης τέχνης.



Η φετινή διοργάνωση που κάνει πράξη την αποκέντρωση στον Πολιτισμό φέρνοντας κοντά ανθρώπους και ιστορίες και θα φιλοξενηθεί σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για κάτι ακόμη μεγαλύτερο, με έμπνευση από σημαντικές διοργανώσεις υπαίθριου κινηματογράφου που έχουν μετατρέψει τον δημόσιο χώρο σε σημείο πολιτιστικής συνάντησης στην Ευρώπη.



Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός Φεστιβάλ Υπαίθριου Κινηματογράφου (Open Air Film Festival) και η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτής σε νέες συνέργειες, συνεργασίες με επίκεντρο πάντα την πόλη, τις γειτονιές και τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης.



Το «Σινεμά στις γειτονιές» προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να ξαναδούν τη Θεσσαλονίκη μέσα από μια διαφορετική οπτική. Να βρουν τη θέση τους σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο, δίπλα στους ανθρώπους της γειτονιάς τους, μοιραζόμενοι τη μοναδική εμπειρία που μόνο το θερινό σινεμά χαρίζει.



Γιατί κάθε γειτονιά έχει τη δική της ιστορία και κάθε θεατής τη δική του θέση σε αυτήν.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, οι χώροι προβολών και οι ταινίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ημερομηνίες: Τρίτη 8– Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Είσοδος ελεύθερη.