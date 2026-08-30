MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία εξαιτίας της συντριβής μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο κλιμακώνει την εκστρατεία του εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Drone Ουκρανία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Σομαλία και η Τουρκία απελευθέρωσαν πλοίο που είχε καταληφθεί από πειρατές κατά τη διάρκεια αιματηρής στρατιωτικής επιχείρησης

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ρούλα Κορομηλά: “Ηλικία λήξης έχουν το προϊόντα, όχι οι γυναίκες”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε σήμερα το Άρης – ΟΦΗ και το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τρεις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε τροχαία ατυχήματα στη Δυτική Αττική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: 22χρονος διακινητής έκρυβε στον χώρο αποσκευών του ΙΧ του αλλοδαπό χωρίς έγγραφα

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μάριος Φραγκούλης: “Θέλω να αποδείξω ποιος είμαι εγώ” – Η σύγκριση με τον Παβαρότι