Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη
Οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία εξαιτίας της συντριβής μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο κλιμακώνει την εκστρατεία του εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.
«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν τραυματισμοί.
🔥 The "Kirishinefteorgsintez" oil refinery in Kirishi, Leningrad Oblast, Russia, has been attacked.
Preliminary reports indicate that the affected area includes critical facilities such as L-35-11/1000, LCh-35-11/600, LCh-35-11/600, AT-1,and the LCh-24-9/2000 hydrotreating unit pic.twitter.com/ZMBDCEGNrO— Vijesti (@Vijesti11111) August 30, 2026
🇺🇦🇷🇺🔥 Ukraine reportedly strikes major Russian refinery 1,500+ km from the front— The Political Inspector | TPI (@PnPPolitics) August 30, 2026
Ukrainian drones reportedly traveled more than 1,500 km to strike the LUKOIL-Permnefteorgsintez refinery in Perm.
Ukraine’s SBU reportedly confirmed the strike on one of Russia’s largest refineries,… pic.twitter.com/GNfObc51Ic
Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
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