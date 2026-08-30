MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε σχολιασμό της καθιερωμένης κυριακάτικη ανάρτησης του πρωθυπουργού, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Μητσοτάκης στο Κυριακάτικο μήνυμά του, πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος “Ελλάδα 2.0” που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα επίσημα στοιχεία όμως, αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα: καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής και δισεκατομμύρια που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί. Το «αξιοποιήσαμε στο έπακρο» είναι απλώς ένα νέο μεγάλο επικοινωνιακό κυβερνητικό ψέμα.

Ας δούμε τα ίδια τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησής του που διαψεύδουν τους πανηγυρισμούς:

Στις 23 Απριλίου 2026 η Ελλάδα είχε εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 68,5% των συνολικών 35,95 δισ. ευρώ, ενώ είχε εκπληρώσει μόλις το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου.

Στις 26 Μαΐου, η ίδια η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι υπέβαλε το προτελευταίο αίτημα πληρωμής ύψους 1,63 δισ. ευρώ και ότι το τελικό αίτημα θα υποβαλλόταν τον Σεπτέμβριο του 2026. Δηλαδή, η κυβέρνηση που σήμερα δηλώνει ότι ο κύκλος «κλείνει» και ότι όλα αξιοποιήθηκαν πλήρως, η ίδια παραδεχόταν ότι σημαντικό μέρος της διαδικασίας εκκρεμεί.

Στις 27 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία, το ECOFIN ενέκρινε ακόμη μία αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου.

Αυτό εννοεί ο πρωθυπουργός “αξιοποιήθηκε στο έπακρο”»;

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει πως: «Η εικόνα μιας κυβέρνησης που έφτασε στο παρά πέντε να αναθεωρεί έργα, στόχους και δεσμεύσεις και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιώδη κούρσα του τελευταίου μέτρου σε θρίαμβο είναι θλιβερή και επικίνδυνη για τους πολίτες.

Ωστόσο το σημαντικότερο ερώτημα για τον κ. Μητσοτάκη είναι το: πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή;

Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ιστορική, έκτακτη ευρωπαϊκή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΣΥ, η κοινωνική κατοικία και οι δημόσιες υποδομές.

Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθηλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σε πανηγύρι στη Λαμία ήταν ο Άρης Μουγκοπέτρος – Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 μέρες μετά το αλκοτέστ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

ΔΕΘ: Στο επίκεντρο κατώτατος μισθός και αύξηση συντάξεων – Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ο Στέφανος Ντούσκος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Η κυρία Χάιδω βρέθηκε στην ανοιχτή προπόνηση του Ηρακλή – Η όμορφη στιγμή με τον Λούκιτς στο Ιβανώφειο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κρήτη: Λιμενικός έσωσε 61χρονη κολυμβήτρια που δυσκολευόταν να βγει από τη θάλασσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που χτύπησε 33χρονη και στη συνέχεια έβγαλε όπλο